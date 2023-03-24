https://ria.ru/20230324/avtozapchasti-1860252321.html

Россия обсуждает с Таиландом поставки аналогов автозапчастей ушедших фирм

Россия обсуждает с Таиландом поставки аналогов автозапчастей ушедших фирм - РИА Новости, 24.03.2023

Россия обсуждает с Таиландом поставки аналогов автозапчастей ушедших фирм

Россия обсуждает с тайскими производителями поставки автозапчастей, которые могут заменить продукцию компаний, прекративших работу с РФ, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T05:15

2023-03-24T05:15

2023-03-24T09:08

россия

таиланд

бангкок

сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия обсуждает с тайскими производителями поставки автозапчастей, которые могут заменить продукцию компаний, прекративших работу с РФ, сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко. Он подчеркнул, что крупные иностранные компании – в основном японские, – производящие автозапчасти в Таиланде, официально поставки в Россию прекратили. "И сейчас ведется работа именно с тайскими производителями автозапчастей, которые являются аналогами или "совместимыми" с оригинальным оборудованием", - сказал Барченко. Он отметил, что в рамках онлайн-переговоров, организованных профильным департаментом министерства торговли Таиланда, принимала участие одна из крупнейших российских компаний-дистрибьюторов автозапчастей для иномарок, но саму компанию председатель совета не назвал. В декабре посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават в интервью РИА Новости заявил, что Бангкок готов экспортировать в РФ автозапчасти, ждет от российских компаний подробного списка по объемам и характеристикам для поставок. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230314/tailand-1857537913.html

https://ria.ru/20221223/zapchasti-1840832712.html

россия

таиланд

бангкок

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россия, таиланд, бангкок, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)