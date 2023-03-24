Рейтинг@Mail.ru
Россия обсуждает с Таиландом поставки аналогов автозапчастей ушедших фирм - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 24.03.2023 (обновлено: 09:08 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/avtozapchasti-1860252321.html
Россия обсуждает с Таиландом поставки аналогов автозапчастей ушедших фирм
Россия обсуждает с Таиландом поставки аналогов автозапчастей ушедших фирм - РИА Новости, 24.03.2023
Россия обсуждает с Таиландом поставки аналогов автозапчастей ушедших фирм
Россия обсуждает с тайскими производителями поставки автозапчастей, которые могут заменить продукцию компаний, прекративших работу с РФ, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T05:15
2023-03-24T09:08
россия
таиланд
бангкок
сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151243/14/1512431401_0:429:4572:3000_1920x0_80_0_0_8dfa591bcab720cb0a2d9a7cd1a93f93.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия обсуждает с тайскими производителями поставки автозапчастей, которые могут заменить продукцию компаний, прекративших работу с РФ, сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко. Он подчеркнул, что крупные иностранные компании – в основном японские, – производящие автозапчасти в Таиланде, официально поставки в Россию прекратили. "И сейчас ведется работа именно с тайскими производителями автозапчастей, которые являются аналогами или "совместимыми" с оригинальным оборудованием", - сказал Барченко. Он отметил, что в рамках онлайн-переговоров, организованных профильным департаментом министерства торговли Таиланда, принимала участие одна из крупнейших российских компаний-дистрибьюторов автозапчастей для иномарок, но саму компанию председатель совета не назвал. В декабре посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават в интервью РИА Новости заявил, что Бангкок готов экспортировать в РФ автозапчасти, ждет от российских компаний подробного списка по объемам и характеристикам для поставок. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230314/tailand-1857537913.html
https://ria.ru/20221223/zapchasti-1840832712.html
россия
таиланд
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151243/14/1512431401_0:0:4572:3428_1920x0_80_0_0_af5d7deb783084d4da9444b485613f06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, таиланд, бангкок, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
Россия, Таиланд, Бангкок, Сасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России)
Россия обсуждает с Таиландом поставки аналогов автозапчастей ушедших фирм

Россия обсуждает с тайскими производителями поставки аналогов автозапчастей ушедших фирм

CC BY 2.0 / Erik / Spare partsСклад запчастей
Склад запчастей - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
CC BY 2.0 / Erik / Spare parts
Склад запчастей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия обсуждает с тайскими производителями поставки автозапчастей, которые могут заменить продукцию компаний, прекративших работу с РФ, сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко.
Он подчеркнул, что крупные иностранные компании – в основном японские, – производящие автозапчасти в Таиланде, официально поставки в Россию прекратили.
Магазин Daiso в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Россияне помогли восстановлению экономики Таиланда
14 марта, 13:11
"И сейчас ведется работа именно с тайскими производителями автозапчастей, которые являются аналогами или "совместимыми" с оригинальным оборудованием", - сказал Барченко.
Он отметил, что в рамках онлайн-переговоров, организованных профильным департаментом министерства торговли Таиланда, принимала участие одна из крупнейших российских компаний-дистрибьюторов автозапчастей для иномарок, но саму компанию председатель совета не назвал.
В декабре посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават в интервью РИА Новости заявил, что Бангкок готов экспортировать в РФ автозапчасти, ждет от российских компаний подробного списка по объемам и характеристикам для поставок.
Читайте полный текст интервью >>>
Автомобильные запчасти - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
В РСА рассказали о росте цен на автозапчасти
23 декабря 2022, 14:01
 
РоссияТаиландБангкокСасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала