https://ria.ru/20230324/avtozapchasti-1860252321.html
Россия обсуждает с Таиландом поставки аналогов автозапчастей ушедших фирм
Россия обсуждает с Таиландом поставки аналогов автозапчастей ушедших фирм - РИА Новости, 24.03.2023
Россия обсуждает с Таиландом поставки аналогов автозапчастей ушедших фирм
Россия обсуждает с тайскими производителями поставки автозапчастей, которые могут заменить продукцию компаний, прекративших работу с РФ, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T05:15
2023-03-24T05:15
2023-03-24T09:08
россия
таиланд
бангкок
сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия обсуждает с тайскими производителями поставки автозапчастей, которые могут заменить продукцию компаний, прекративших работу с РФ, сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко. Он подчеркнул, что крупные иностранные компании – в основном японские, – производящие автозапчасти в Таиланде, официально поставки в Россию прекратили. "И сейчас ведется работа именно с тайскими производителями автозапчастей, которые являются аналогами или "совместимыми" с оригинальным оборудованием", - сказал Барченко. Он отметил, что в рамках онлайн-переговоров, организованных профильным департаментом министерства торговли Таиланда, принимала участие одна из крупнейших российских компаний-дистрибьюторов автозапчастей для иномарок, но саму компанию председатель совета не назвал. В декабре посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават в интервью РИА Новости заявил, что Бангкок готов экспортировать в РФ автозапчасти, ждет от российских компаний подробного списка по объемам и характеристикам для поставок. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, таиланд, бангкок, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
Россия, Таиланд, Бангкок, Сасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России)
Россия обсуждает с Таиландом поставки аналогов автозапчастей ушедших фирм
Россия обсуждает с тайскими производителями поставки аналогов автозапчастей ушедших фирм
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия обсуждает с тайскими производителями поставки автозапчастей, которые могут заменить продукцию компаний, прекративших работу с РФ, сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко.
Он подчеркнул, что крупные иностранные компании – в основном японские, – производящие автозапчасти в Таиланде, официально поставки в Россию прекратили.
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"И сейчас ведется работа именно с тайскими производителями автозапчастей, которые являются аналогами или "совместимыми" с оригинальным оборудованием", - сказал Барченко.
Он отметил, что в рамках онлайн-переговоров, организованных профильным департаментом министерства торговли Таиланда, принимала участие одна из крупнейших российских компаний-дистрибьюторов автозапчастей для иномарок, но саму компанию председатель совета не назвал.
В декабре посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават
в интервью РИА Новости заявил, что Бангкок
готов экспортировать в РФ автозапчасти, ждет от российских компаний подробного списка по объемам и характеристикам для поставок.
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