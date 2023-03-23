https://ria.ru/20230323/zasedanie-1860181867.html

Медведев провел заседание рабочей группы ВПК

Медведев провел заседание рабочей группы ВПК - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев провел заседание рабочей группы ВПК

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы ВПК по контролю за производством вооружения. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:26

2023-03-23T18:26

2023-03-23T18:53

безопасность

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы ВПК по контролю за производством вооружения. "Заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения", - написал Медведев в своем телеграм-канале и опубликовал видео с заседания.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, дмитрий медведев, россия