Рейтинг@Mail.ru
Медведев провел заседание рабочей группы ВПК - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 23.03.2023 (обновлено: 18:53 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/zasedanie-1860181867.html
Медведев провел заседание рабочей группы ВПК
Медведев провел заседание рабочей группы ВПК - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев провел заседание рабочей группы ВПК
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы ВПК по контролю за производством вооружения. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:26
2023-03-23T18:53
безопасность
дмитрий медведев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:20:2742:1562_1920x0_80_0_0_28460172c6acc074c0f9fd1b8f790b54.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы ВПК по контролю за производством вооружения. "Заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения", - написал Медведев в своем телеграм-канале и опубликовал видео с заседания.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, дмитрий медведев, россия
Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия
Медведев провел заседание рабочей группы ВПК

Медведев провел заседание рабочей группы ВПК по контролю за производством вооружений

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы ВПК по контролю за производством вооружения.
"Заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения", - написал Медведев в своем телеграм-канале и опубликовал видео с заседания.
 
БезопасностьДмитрий МедведевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала