https://ria.ru/20230323/zasedanie-1860181867.html
Медведев провел заседание рабочей группы ВПК
Медведев провел заседание рабочей группы ВПК - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев провел заседание рабочей группы ВПК
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы ВПК по контролю за производством вооружения. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:26
2023-03-23T18:26
2023-03-23T18:53
безопасность
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы ВПК по контролю за производством вооружения. "Заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения", - написал Медведев в своем телеграм-канале и опубликовал видео с заседания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, дмитрий медведев, россия
Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия
Медведев провел заседание рабочей группы ВПК
Медведев провел заседание рабочей группы ВПК по контролю за производством вооружений