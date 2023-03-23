https://ria.ru/20230323/zapad-1860005683.html

Запад не брезговал никакими средствами против России, заявил Мишустин

Запад не брезговал никакими средствами против России, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023

Запад не брезговал никакими средствами против России, заявил Мишустин

Запад не брезговал никакими средствами против РФ : взорвали нити "Северного потока", арестовывали счета, отключали от системы международных расчетов, пытались... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:10

2023-03-23T12:10

2023-03-23T12:12

россия

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

экономика

северный поток

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад не брезговал никакими средствами против РФ : взорвали нити "Северного потока", арестовывали счета, отключали от системы международных расчетов, пытались заблокировать всю банковскую и экономическую деятельность страны, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.Премьер Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."(На Западе) не брезговали никакими средствами. Взорвали нити газопровода "Северный поток". Арестовали счета, отключали от системы международных расчетов. Пытались заблокировать всю банковскую и любую другую экономическую деятельность", - сказал глава кабина.

https://ria.ru/20230323/kontrmery-1860006176.html

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россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, северный поток, михаил мишустин