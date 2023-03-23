https://ria.ru/20230323/zapad-1860005683.html
Запад не брезговал никакими средствами против России, заявил Мишустин
Запад не брезговал никакими средствами против России, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Запад не брезговал никакими средствами против России, заявил Мишустин
Запад не брезговал никакими средствами против РФ : взорвали нити "Северного потока", арестовывали счета, отключали от системы международных расчетов, пытались... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:10
2023-03-23T12:10
2023-03-23T12:12
россия
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
экономика
северный поток
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад не брезговал никакими средствами против РФ : взорвали нити "Северного потока", арестовывали счета, отключали от системы международных расчетов, пытались заблокировать всю банковскую и экономическую деятельность страны, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.Премьер Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."(На Западе) не брезговали никакими средствами. Взорвали нити газопровода "Северный поток". Арестовали счета, отключали от системы международных расчетов. Пытались заблокировать всю банковскую и любую другую экономическую деятельность", - сказал глава кабина.
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россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, северный поток, михаил мишустин
Россия, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Экономика, Северный поток, Михаил Мишустин
Запад не брезговал никакими средствами против России, заявил Мишустин
Мишустин: Запад не брезговал никакими средствами против России, взорвав "Северные потоки"
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад не брезговал никакими средствами против РФ : взорвали нити "Северного потока", арестовывали счета, отключали от системы международных расчетов, пытались заблокировать всю банковскую и экономическую деятельность страны, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Премьер Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
"(На Западе) не брезговали никакими средствами. Взорвали нити газопровода "Северный поток". Арестовали счета, отключали от системы международных расчетов. Пытались заблокировать всю банковскую и любую другую экономическую деятельность", - сказал глава кабина.
Правительство работало над контрмерами против санкций, заявил Мишустин