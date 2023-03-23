https://ria.ru/20230323/zabastovka-1860192776.html
Забастовка сотрудников метро вызвала транспортный хаос в Сан-Паулу
Забастовка сотрудников метро вызвала транспортный хаос в Сан-Паулу - РИА Новости, 23.03.2023
Забастовка сотрудников метро вызвала транспортный хаос в Сан-Паулу
Забастовка сотрудников метро вызвала хаос в одном из самых густонаселённых городов Бразилии - Сан-Паулу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T19:21
2023-03-23T19:21
2023-03-23T19:21
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 мар - РИА Новости. Забастовка сотрудников метро вызвала хаос в одном из самых густонаселённых городов Бразилии - Сан-Паулу, передает корреспондент РИА Новости. Ранним утром метро Сан-Паулу проинформировало, что линии 1, 2, 3 и 15 парализованы. Это спровоцировало большое скопление народа, очереди, проблемы у других видов транспорта. Позднее сотрудники и руководство договорились пустить людей без оплаты проезда. Власти штата Сан-Паулу выразили готовность также провести переговоры с бастующими, как только они возобновят работу.
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сан-паулу (город)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сан-паулу (город), бразилия
В мире, Сан-Паулу (город), Бразилия
Забастовка сотрудников метро вызвала транспортный хаос в Сан-Паулу
Забастовка сотрудников метро вызвала транспортный хаос в бразильском Сан-Паулу