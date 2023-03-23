https://ria.ru/20230323/zabastovka-1860112110.html
Немецкие профсоюзы анонсировали забастовку с остановкой движения транспорта
Немецкие профсоюзы анонсировали забастовку с остановкой движения транспорта - РИА Новости, 23.03.2023
Немецкие профсоюзы анонсировали забастовку с остановкой движения транспорта
Профсоюз Verdi и железнодорожно-транспортный союз EVG планируют в понедельник провести забастовку с остановкой движения общественного и авиатранспорта по всей... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:55
2023-03-23T15:55
2023-03-23T15:55
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Профсоюз Verdi и железнодорожно-транспортный союз EVG планируют в понедельник провести забастовку с остановкой движения общественного и авиатранспорта по всей Германии, сообщает издание Welt со ссылкой на объединения. По данным издания, профсоюзы EVG и Verdi хотят оказать давление на работодателей в рамках масштабной общенациональной забастовки, которая намечена на следующий понедельник. Забастовка запланирована в области междугороднего и регионального общественного транспорта и авиасообщения. Забастовка начнётся в ночь на понедельник, а закончится в полночь на вторник, как сообщается далее. Своими действиями профсоюзы усиливают давление в преддверии третьего раунда переговоров с федеральными и местными органами власти, который начнётся в понедельник. Профсоюзы требуют увеличения заработной платы работников общественного транспорта минимум на 10,5%.
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в мире, германия
Немецкие профсоюзы анонсировали забастовку с остановкой движения транспорта
Welt: в ФРГ профсоюзы проведут забастовку с остановкой движения транспорта в понедельник
БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости.
Профсоюз Verdi и железнодорожно-транспортный союз EVG планируют в понедельник провести забастовку с остановкой движения общественного и авиатранспорта по всей Германии, сообщает издание Welt
со ссылкой на объединения.
По данным издания, профсоюзы EVG и Verdi хотят оказать давление на работодателей в рамках масштабной общенациональной забастовки, которая намечена на следующий понедельник. Забастовка запланирована в области междугороднего и регионального общественного транспорта и авиасообщения.
«
"По всей Германии будут наблюдаться серьезные задержки, вплоть до полной остановки средств общественного транспорта", - цитирует издание заявление профсоюзов.
Забастовка начнётся в ночь на понедельник, а закончится в полночь на вторник, как сообщается далее. Своими действиями профсоюзы усиливают давление в преддверии третьего раунда переговоров с федеральными и местными органами власти, который начнётся в понедельник. Профсоюзы требуют увеличения заработной платы работников общественного транспорта минимум на 10,5%.
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