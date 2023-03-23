https://ria.ru/20230323/zabastovka-1860112110.html

Немецкие профсоюзы анонсировали забастовку с остановкой движения транспорта

Немецкие профсоюзы анонсировали забастовку с остановкой движения транспорта - РИА Новости, 23.03.2023

Немецкие профсоюзы анонсировали забастовку с остановкой движения транспорта

Профсоюз Verdi и железнодорожно-транспортный союз EVG планируют в понедельник провести забастовку с остановкой движения общественного и авиатранспорта по всей... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:55

2023-03-23T15:55

2023-03-23T15:55

в мире

германия

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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Профсоюз Verdi и железнодорожно-транспортный союз EVG планируют в понедельник провести забастовку с остановкой движения общественного и авиатранспорта по всей Германии, сообщает издание Welt со ссылкой на объединения. По данным издания, профсоюзы EVG и Verdi хотят оказать давление на работодателей в рамках масштабной общенациональной забастовки, которая намечена на следующий понедельник. Забастовка запланирована в области междугороднего и регионального общественного транспорта и авиасообщения. Забастовка начнётся в ночь на понедельник, а закончится в полночь на вторник, как сообщается далее. Своими действиями профсоюзы усиливают давление в преддверии третьего раунда переговоров с федеральными и местными органами власти, который начнётся в понедельник. Профсоюзы требуют увеличения заработной платы работников общественного транспорта минимум на 10,5%.

https://ria.ru/20230307/ekonomika-1856450445.html

германия

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в мире, германия