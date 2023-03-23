https://ria.ru/20230323/vosstanovlenie-1860183368.html
Адыгея планирует направлять 200 млн руб в год на восстановление Херсонщины
Адыгея планирует направлять 200 млн руб в год на восстановление Херсонщины - РИА Новости, 23.03.2023
Адыгея планирует направлять 200 млн руб в год на восстановление Херсонщины
Адыгея планирует направлять по 200 миллионов рублей в год на восстановление подшефного Генического района Херсонской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:57
2023-03-23T18:57
2023-03-23T18:57
республика адыгея
мурат кумпилов
херсонская область
россия
донбасс
марат хуснуллин
жкх
республика адыгея
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МАЙКОП, 23 мар – РИА Новости. Адыгея планирует направлять по 200 миллионов рублей в год на восстановление подшефного Генического района Херсонской области, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в совещании с руководителями регионов, которое провел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. На нем обсуждались вопросы поддержки новых регионов страны и формирования плана восстановительных работ в 2023–2025 годах, говорится в сообщении.За Адыгеей закреплены муниципалитеты Генического района Херсонской области, мероприятия по их поддержке и восстановлению инфраструктурных и социальных объектов начались в 2022 году. В подшефный район были направлены управленцы, а также специалисты для восстановления инфраструктуры и решения социальных проблем. В настоящее время власти Херсонской области и Адыгеи согласовывают план работ до 2025 года."Планируется ежегодно направлять по 200 миллионов рублей на мероприятия по восстановлению подшефного Генического района Херсонской области. При этом большая работа была проделана в прошлом году, на что из республиканского бюджета направлено 130 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба со ссылкой на данные Кумпилова, озвученные на совещании.В сообщении также говорится, что специалисты из Адыгеи отремонтировали в Геническом районе школы и детсады, закупили спортинвентарь, построили детские площадки, восстановили ряд объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Адыгейские медики провели в районе диспансеризацию и оказывали иную медпомощь. Более 400 детей из Генического района и 100 детей из Донбасса провели летний отдых на территории республики. Жителям новых регионов было направлено более 250 тонн гуманитарных грузов."Будем и дальше оказывать содействие. Сделаем всё необходимое, чтобы жизнь в подшефном районе как можно скорее вошла в нормальное русло", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.
https://ria.ru/20221129/pereselentsy-1835058054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, херсонская область , россия, донбасс, марат хуснуллин, жкх, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Херсонская область , Россия, Донбасс, Марат Хуснуллин, ЖКХ, Республика Адыгея
МАЙКОП, 23 мар – РИА Новости. Адыгея планирует направлять по 200 миллионов рублей в год на восстановление подшефного Генического района Херсонской области, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
принял участие в совещании с руководителями регионов, которое провел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
. На нем обсуждались вопросы поддержки новых регионов страны и формирования плана восстановительных работ в 2023–2025 годах, говорится в сообщении.
За Адыгеей закреплены муниципалитеты Генического района Херсонской области, мероприятия по их поддержке и восстановлению инфраструктурных и социальных объектов начались в 2022 году. В подшефный район были направлены управленцы, а также специалисты для восстановления инфраструктуры и решения социальных проблем. В настоящее время власти Херсонской области и Адыгеи согласовывают план работ до 2025 года.
"Планируется ежегодно направлять по 200 миллионов рублей на мероприятия по восстановлению подшефного Генического района Херсонской области. При этом большая работа была проделана в прошлом году, на что из республиканского бюджета направлено 130 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба со ссылкой на данные Кумпилова, озвученные на совещании.
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В сообщении также говорится, что специалисты из Адыгеи отремонтировали в Геническом районе школы и детсады, закупили спортинвентарь, построили детские площадки, восстановили ряд объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Адыгейские медики провели в районе диспансеризацию и оказывали иную медпомощь. Более 400 детей из Генического района и 100 детей из Донбасса
провели летний отдых на территории республики. Жителям новых регионов было направлено более 250 тонн гуманитарных грузов.
"Будем и дальше оказывать содействие. Сделаем всё необходимое, чтобы жизнь в подшефном районе как можно скорее вошла в нормальное русло", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.