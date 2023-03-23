Первую очередь крупного тепличного комплекса запустили в Воскресенске
© Фото : пресс-служба Правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первую очередь крупного тепличного комплекса запустили в подмосковном Воскресенске, скоро приступят к проектированию второй очереди, губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил в четверг комплекс и проверил ход реализации проекта, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Но здесь впервые вводим сразу 35 га закрытого грунта – для Подмосковья это рекорд. И есть готовность приступить еще к проектированию второй очереди. Мы поддерживаем желание агробизнеса расти и стараемся во всём его поддерживать. "ТК Подмосковье" был предоставлен в аренду земельный участок без торгов с возможностью выкупа по льготной ставке 3% от кадастровой стоимости. Также рассмотрим возможность возместить остаток ссудной задолженности по кредитам - это более 800 млн рублей", - сказал Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что ввод второй очереди планируется в 2025 году, после этого в Воскресенске планируют ежегодно выращивать около 27 тысяч тонн овощей, в том числе томаты, огурцы и листовой салат, что позволит региону занять первое место по выращиванию овощей закрытого грунта в России. В прошлом году в тепличном комплексе произвели более 5,1 тысячи тонн овощей, при этом с начала 2023 года - еще более 2 тысяч тонн.
"Крупные объекты для нас не новость – в Луховицах, Кашире и других муниципалитетах работают большие теплицы… Реализация таких инвестиционных проектов для нас - не только производство огурцов и помидоров, но и возможность привлечь инвестиции в отдаленные территории, а также создать нужные людям рабочие места", - отметил Воробьёв.