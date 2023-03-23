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Владимир Солодов: необходимо комплексное изучение климатических вызовов

Владимир Солодов: необходимо комплексное изучение климатических вызовов - РИА Новости, 23.03.2023

Владимир Солодов: необходимо комплексное изучение климатических вызовов

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:30

2023-03-23T11:30

2023-03-23T11:30

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

якутск

россия

владимир солодов

арктический совет

камчатский край

фонд "росконгресс"

республика саха (якутия)

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.

якутск

россия

камчатский край

республика саха (якутия)

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2023

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Солодов: необходимо комплексное изучение климатических вызовов Губернатор Камчатского края Владимир Солодов направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс. 2023-03-23T11:30 true PT2M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

якутск, россия, владимир солодов, арктический совет, камчатский край, фонд "росконгресс", республика саха (якутия), климат, мерзлота, видео