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Владимир Солодов: необходимо комплексное изучение климатических вызовов - РИА Новости, 23.03.2023
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Шапка супертега Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
11:30 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/videoprivetstvie-1859433894.html
Владимир Солодов: необходимо комплексное изучение климатических вызовов
Владимир Солодов: необходимо комплексное изучение климатических вызовов - РИА Новости, 23.03.2023
Владимир Солодов: необходимо комплексное изучение климатических вызовов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:30
2023-03-23T11:30
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
якутск
россия
владимир солодов
арктический совет
камчатский край
фонд "росконгресс"
республика саха (якутия)
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.
якутск
россия
камчатский край
республика саха (якутия)
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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Владимир Солодов: необходимо комплексное изучение климатических вызовов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.
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якутск, россия, владимир солодов, арктический совет, камчатский край, фонд "росконгресс", республика саха (якутия), климат, мерзлота, видео
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Якутск, Россия, Владимир Солодов, Арктический совет, Камчатский край, Фонд "Росконгресс", Республика Саха (Якутия), Климат, мерзлота
Владимир Солодов: необходимо комплексное изучение климатических вызовов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.
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Владимир Солодов: необходимо комплексное изучение климатических вызовов

Читать ria.ru в
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.
 
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыЯкутскРоссияВладимир СолодовАрктический советКамчатский крайФонд "Росконгресс"Республика Саха (Якутия)Климатмерзлота
 
 
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