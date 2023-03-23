https://ria.ru/20230323/videoprivetstvie-1859433894.html
Владимир Солодов: необходимо комплексное изучение климатических вызовов
Владимир Солодов: необходимо комплексное изучение климатических вызовов - РИА Новости, 23.03.2023
Владимир Солодов: необходимо комплексное изучение климатических вызовов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:30
2023-03-23T11:30
2023-03-23T11:30
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
якутск
россия
владимир солодов
арктический совет
камчатский край
фонд "росконгресс"
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859457051_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5749b3e2f0944955362abb40d6ab3d5d.jpg
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.
якутск
россия
камчатский край
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859457051_292:0:1732:1080_1920x0_80_0_0_6b18e411ee7f1cd943b95dd8f330e3c0.jpg
Владимир Солодов: необходимо комплексное изучение климатических вызовов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.
2023-03-23T11:30
true
PT2M39S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, россия, владимир солодов, арктический совет, камчатский край, фонд "росконгресс", республика саха (якутия), климат, мерзлота, видео
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Якутск, Россия, Владимир Солодов, Арктический совет, Камчатский край, Фонд "Росконгресс", Республика Саха (Якутия), Климат, мерзлота
Владимир Солодов: необходимо комплексное изучение климатических вызовов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.
2023-03-23T11:30
true
PT2M39S
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыЯкутскРоссияВладимир СолодовАрктический советКамчатский крайФонд "Росконгресс"Республика Саха (Якутия)Климатмерзлота