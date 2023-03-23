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В России откроются центры для обучения кадров в туризме - РИА Новости, 23.03.2023
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Туризм
 
01:17 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/turizm-1859700878.html
В России откроются центры для обучения кадров в туризме
В России откроются центры для обучения кадров в туризме - РИА Новости, 23.03.2023
В России откроются центры для обучения кадров в туризме
Минэкономразвития в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" планирует открыть центры для обучения кадров в Татарстане, Московской области и... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T01:17
2023-03-23T01:17
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
майя ломидзе
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минэкономразвития в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" планирует открыть центры для обучения кадров в Татарстане, Московской области и Санкт-Петербурге, следует из документов, размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документам, центр развития кадрового потенциала туристической отрасли планируется создать в Татарстане. В Московской области ведомство намерено открыть федеральный ресурсный центр кадров, а в Санкт-Петербурге – международный центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства. В свою очередь глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала РИА Новости, что отрасль остро нуждается в сотрудниках. "Дефицит квалифицированных кадров – одна из острейших проблем, которая много лет обсуждается на разных уровнях власти. Разговоры были, а решения предлагались порой слишком консервативные. Будем надеяться, что новый подход, да еще децентрализованный, привязанный к регионам, окажется результативным", –сообщила она.
https://ria.ru/20230322/zarplata-1859529930.html
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новости - туризм, туризм, туристы, майя ломидзе, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Майя Ломидзе, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России откроются центры для обучения кадров в туризме

Минэкономразвития планирует открыть три центра для обучения кадров в туризме

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОткрытие международного отеля Park Inn by Radisson в Новосибирске
Открытие международного отеля Park Inn by Radisson в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минэкономразвития в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" планирует открыть центры для обучения кадров в Татарстане, Московской области и Санкт-Петербурге, следует из документов, размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документам, центр развития кадрового потенциала туристической отрасли планируется создать в Татарстане. В Московской области ведомство намерено открыть федеральный ресурсный центр кадров, а в Санкт-Петербурге – международный центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства.
В свою очередь глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала РИА Новости, что отрасль остро нуждается в сотрудниках. "Дефицит квалифицированных кадров – одна из острейших проблем, которая много лет обсуждается на разных уровнях власти. Разговоры были, а решения предлагались порой слишком консервативные. Будем надеяться, что новый подход, да еще децентрализованный, привязанный к регионам, окажется результативным", –сообщила она.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыМайя ЛомидзеМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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