https://ria.ru/20230323/turizm-1859700878.html

В России откроются центры для обучения кадров в туризме

В России откроются центры для обучения кадров в туризме - РИА Новости, 23.03.2023

В России откроются центры для обучения кадров в туризме

Минэкономразвития в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" планирует открыть центры для обучения кадров в Татарстане, Московской области и... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T01:17

2023-03-23T01:17

2023-03-23T01:17

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

майя ломидзе

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минэкономразвития в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" планирует открыть центры для обучения кадров в Татарстане, Московской области и Санкт-Петербурге, следует из документов, размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документам, центр развития кадрового потенциала туристической отрасли планируется создать в Татарстане. В Московской области ведомство намерено открыть федеральный ресурсный центр кадров, а в Санкт-Петербурге – международный центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства. В свою очередь глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала РИА Новости, что отрасль остро нуждается в сотрудниках. "Дефицит квалифицированных кадров – одна из острейших проблем, которая много лет обсуждается на разных уровнях власти. Разговоры были, а решения предлагались порой слишком консервативные. Будем надеяться, что новый подход, да еще децентрализованный, привязанный к регионам, окажется результативным", –сообщила она.

https://ria.ru/20230322/zarplata-1859529930.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, майя ломидзе, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)