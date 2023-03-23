https://ria.ru/20230323/sportzal-1860221385.html
Монсон, Турчак и Пушилин открыли спортзал в Макеевке
Монсон, Турчак и Пушилин открыли спортзал в Макеевке - РИА Новости, 23.03.2023
Монсон, Турчак и Пушилин открыли спортзал в Макеевке
Российско-американский актер и спортсмен Джефф Монсон, первый зампредседателя Совфеда РФ Андрей Турчак и временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T22:04
2023-03-23T22:04
2023-03-23T22:06
спорт
макеевка
россия
денис пушилин
андрей турчак
донецк
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МАКЕЕВКА, 23 мар – РИА Новости. Российско-американский актер и спортсмен Джефф Монсон, первый зампредседателя Совфеда РФ Андрей Турчак и временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в рамках проекта "Za Самбо" открыли новый спортивный зал в детской спортивной школе в Макеевке, сообщает корреспондент РИА Новости. "Я очень рад быть здесь с вами, на открытии школы Джеффа Монсона, на открытии этого спортивного пространства, которое, уверен, станет центром притяжения для молодежи, воспитает ни одного будущего чемпиона, а самое главное, позволит воспитывать… И именно это мы закладываем в реализацию большого федерального партийного проекта "Za Самбо". И для меня отрадно, что в рамках этого проекта сегодня это спортивное пространство открывается… Проект направлен на то, чтоб каждый год в нашей стране открывалось не менее 500 спортивных залов для занятия борьбой… Со своей стороны хочу еще раз поздравить вас, ваших тренеров, ваших родителей, жителей Макеевки, с тем, что эти стены обретают с сегодняшнего дня новое содержание", - обратился к присутствующим в зале Турчак. С поздравительным словом выступил и Пушилин. "Хотелось бы отдельно сказать спасибо за всю ту поддержку, которую мы сейчас чувствуем. Я считаю, что этот проект "Za Самбо", который развивается сейчас очень быстрыми темпами по России, и дошел, безусловно, до нас, как в субъект Российской Федерации, конечно же, это здорово. Про спортивные залы в таком количестве и в таком современном качестве, а мы это видим по другим субъектам, для нас это невиданно. Но для нас это теперь становится реальностью… Конечно, хотелось бы отдельно сказать спасибо Джеффу Монсону за его внимание. Я думаю, что сегодня тот мастер-класс, который проведет Джефф, это будет как раз то, что нужно и полезно… Ребят, мы вас всех поздравляем, двигаемся вперед! Всем, кто поддерживает, - слова благодарности", - сказал Пушилин. "Привет друзья, коллеги и спортсмены! Я хочу сказать большое спасибо... Сегодня важный день для Макеевки, Донецка и России. Украина может разбомбить наши дома, но они не могут разрушить наши души!" - заявил двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Монсон. После прозвучавших поздравлений Монсон провел открытую тренировку для детей и подростков, посещающих секцию самбо в Макеевке.
https://ria.ru/20230323/monson-1860218403.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Боец MMA Джефф Монсон на открытии спортзала в Макеевке
Российский боец MMA Джефф Монсон вместе с Турчаком и Пушилиным открыли новый спортзал в Макеевке в ДНР.
2023-03-23T22:04
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PT4M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, макеевка, россия, денис пушилин, андрей турчак, донецк
Спорт, Макеевка, Россия, Денис Пушилин, Андрей Турчак, Донецк
Монсон, Турчак и Пушилин открыли спортзал в Макеевке
Монсон, Турчак и Пушилин в рамках проекта "Za Самбо" открыли спортзал в Макеевке
МАКЕЕВКА, 23 мар – РИА Новости. Российско-американский актер и спортсмен Джефф Монсон, первый зампредседателя Совфеда РФ Андрей Турчак и временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в рамках проекта "Za Самбо" открыли новый спортивный зал в детской спортивной школе в Макеевке, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Я очень рад быть здесь с вами, на открытии школы Джеффа Монсона, на открытии этого спортивного пространства, которое, уверен, станет центром притяжения для молодежи, воспитает ни одного будущего чемпиона, а самое главное, позволит воспитывать… И именно это мы закладываем в реализацию большого федерального партийного проекта "Za Самбо". И для меня отрадно, что в рамках этого проекта сегодня это спортивное пространство открывается… Проект направлен на то, чтоб каждый год в нашей стране открывалось не менее 500 спортивных залов для занятия борьбой… Со своей стороны хочу еще раз поздравить вас, ваших тренеров, ваших родителей, жителей Макеевки, с тем, что эти стены обретают с сегодняшнего дня новое содержание", - обратился к присутствующим в зале Турчак.
Турчак вручил партбилет "Единой России" бойцу ММА Монсону
С поздравительным словом выступил и Пушилин.
"Хотелось бы отдельно сказать спасибо за всю ту поддержку, которую мы сейчас чувствуем. Я считаю, что этот проект "Za Самбо", который развивается сейчас очень быстрыми темпами по России
, и дошел, безусловно, до нас, как в субъект Российской Федерации, конечно же, это здорово. Про спортивные залы в таком количестве и в таком современном качестве, а мы это видим по другим субъектам, для нас это невиданно. Но для нас это теперь становится реальностью… Конечно, хотелось бы отдельно сказать спасибо Джеффу Монсону за его внимание. Я думаю, что сегодня тот мастер-класс, который проведет Джефф, это будет как раз то, что нужно и полезно… Ребят, мы вас всех поздравляем, двигаемся вперед! Всем, кто поддерживает, - слова благодарности", - сказал Пушилин.
"Привет друзья, коллеги и спортсмены! Я хочу сказать большое спасибо... Сегодня важный день для Макеевки, Донецка
и России. Украина
может разбомбить наши дома, но они не могут разрушить наши души!" - заявил двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Монсон.
После прозвучавших поздравлений Монсон провел открытую тренировку для детей и подростков, посещающих секцию самбо в Макеевке.
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