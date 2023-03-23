https://ria.ru/20230323/prioritet-1860128604.html
Голикова назвала основной приоритет соцблока
Голикова назвала основной приоритет соцблока - РИА Новости, 23.03.2023
Голикова назвала основной приоритет соцблока
Вице-премьер Татьяна Голикова по итогам отчёта о работе правительства в Государственной Думе заявила, что основным приоритетом социального блока остаётся... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:34
2023-03-23T16:34
2023-03-23T16:47
татьяна голикова
правительство рф
россия
политика
общество
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова по итогам отчёта о работе правительства в Государственной Думе заявила, что основным приоритетом социального блока остаётся благополучие населения."Безусловно, основной приоритет - это народосбережение и благополучие населения. Понятно, что это многоплановые задачи, которые зависят от множества факторов, но, что касается социального блока... наши полномочия, которые связаны с поддержкой граждан - большие, сложные, но, тем не менее, решаемые задачи", - сказала Голикова журналистам.
https://ria.ru/20230323/otchet-1859945551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, правительство рф, россия, политика, общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Татьяна Голикова, Правительство РФ, Россия, Политика, Общество, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Голикова назвала основной приоритет соцблока
Голикова назвала народосбережение и благополучие населения основным приоритетом соцблока