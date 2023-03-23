На Западе рассказали о преимуществе России, меняющем расклад на фронте
Washington Post: время на стороне России в конфликте на Украине из-за ее обильных ресурсов
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Существенный перевес в живой силе и технике позволят России победить на Украине, если западные страны не поставят новые партии оружия ВСУ как можно быстрее, пишет The Washington Post со ссылкой на экспертов.
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"Очевидно, что время на стороне России, это значит, что у нее есть солдаты и техника, чтобы вести долгие боевые действия на огромном фронте. Украина не имеет такого преимущества. Если оружие не будет доставлено достаточно быстро, Украине будет крайне сложно дать отпор России", — заявила аналитик европейской программы Атлантического совета Рэйчел Риццо.
Как отмечается в статье, объявление о готовящихся поставках истребителей стало очень символичным и было встречено ликованием в Киеве. Однако область применения этих самолетов советской эпохи ограничена, учитывая характер текущего конфликта, который по большей части сводится к артиллерийским противостояниям на ближней дистанции, пишут авторы редакционного материала.
Танки "Абрамс" могли бы стать значительным подспорьем, но они прибудут не раньше осени, указывается в статье. Кроме того, эти боевые машины сложны в использовании. По словам заместителя министра обороны США по вопросам политики Колина Каля, на "Абрамсах" трудно тренироваться, а их двигатель поглощает по три галлона (13,6 литра) реактивного топлива на милю.
"Это не самая простая система в обслуживании", — резюмировал чиновник.
Правительство Словакии одобрило отправку истребителей МиГ-29 Украине на прошлой неделе. Кроме того, президент Польши Анджей Дуда сообщал, что Киев в ближайшие дни также получит от Варшавы первые самолеты.
В январе США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые вошла партия из 31 танка Abrams общей стоимостью 400 миллионов долларов. Однако в Пентагоне заявляли, что армии Соединенных Штатов может потребоваться больше года, чтобы доставить машины в республику.
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