https://ria.ru/20230323/preimuschestvo-1860184080.html

На Западе рассказали о преимуществе России, меняющем расклад на фронте

На Западе рассказали о преимуществе России, меняющем расклад на фронте - РИА Новости, 23.03.2023

На Западе рассказали о преимуществе России, меняющем расклад на фронте

Существенный перевес в живой силе и технике позволят России победить на Украине, если западные страны не поставят новые партии оружия ВСУ как можно быстрее,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:59

2023-03-23T18:59

2023-03-23T19:58

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Существенный перевес в живой силе и технике позволят России победить на Украине, если западные страны не поставят новые партии оружия ВСУ как можно быстрее, пишет The Washington Post со ссылкой на экспертов.Как отмечается в статье, объявление о готовящихся поставках истребителей стало очень символичным и было встречено ликованием в Киеве. Однако область применения этих самолетов советской эпохи ограничена, учитывая характер текущего конфликта, который по большей части сводится к артиллерийским противостояниям на ближней дистанции, пишут авторы редакционного материала.Танки "Абрамс" могли бы стать значительным подспорьем, но они прибудут не раньше осени, указывается в статье. Кроме того, эти боевые машины сложны в использовании. По словам заместителя министра обороны США по вопросам политики Колина Каля, на "Абрамсах" трудно тренироваться, а их двигатель поглощает по три галлона (13,6 литра) реактивного топлива на милю."Это не самая простая система в обслуживании", — резюмировал чиновник.Правительство Словакии одобрило отправку истребителей МиГ-29 Украине на прошлой неделе. Кроме того, президент Польши Анджей Дуда сообщал, что Киев в ближайшие дни также получит от Варшавы первые самолеты.В январе США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые вошла партия из 31 танка Abrams общей стоимостью 400 миллионов долларов. Однако в Пентагоне заявляли, что армии Соединенных Штатов может потребоваться больше года, чтобы доставить машины в республику.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230323/kitay-1860105722.html

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политика, украина, россия, вооруженные силы украины, пентагон, миг-29