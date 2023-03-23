https://ria.ru/20230323/pozitsiya-1860099801.html

Якутия занимает проактивную позицию в изучении вопросов изменения климата

Якутия занимает проактивную позицию в изучении вопросов изменения климата - РИА Новости, 23.03.2023

Якутия занимает проактивную позицию в изучении вопросов изменения климата

Якутия занимает проактивную позицию в изучении вопросов изменения климата, республика заинтересована в сотрудничестве с партнерами из-за рубежа, заявил глава... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:23

2023-03-23T15:23

2023-03-23T15:23

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

якутск

россия

айсен николаев

арктический совет

республика саха (якутия)

мерзлота

климат

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ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Якутия занимает проактивную позицию в изучении вопросов изменения климата, республика заинтересована в сотрудничестве с партнерами из-за рубежа, заявил глава региона Айсен Николаев на пленарном заседании Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутске. В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в которой принимают ученые и специалисты разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. "Изменение климата и таяние льдов оказывают влияние на реализацию государственной стратегии развития северных регионов. Якутия, основываясь на накопленном научном опыте, на опыте технологических решений, занимает проактивную позицию в этих вопросах. Наши учёные ведут фундаментальные исследования по оценке надёжности оснований инженерных сооружений в условиях изменения климата и техногенных воздействий. Они ведут работу по научному сопровождению строительства и эксплуатации крупных объектов. Республика принимает деятельное участие и в законотворчестве по северной тематике. Мы придаём огромное значение развитию сотрудничества, в том числе с зарубежными партнёрами", - заявил Николаев. Глава республики также отметил, что якутские ученые ведут работу по научному сопровождению крупных проектов по строительству и эксплуатации железорудных и угольных месторождений Южной Якутии, алмазоносных рудников, железных дорог, магистральных газопроводов и других.

https://ria.ru/20230323/klimat-1859974248.html

якутск

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

якутск, россия, айсен николаев, арктический совет, республика саха (якутия), мерзлота, климат