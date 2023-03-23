https://ria.ru/20230323/postradavshiy-1859944552.html

При взрыве в Мелитополе ранен сотрудник полиции

При взрыве в Мелитополе ранен сотрудник полиции - РИА Новости, 23.03.2023

При взрыве в Мелитополе ранен сотрудник полиции

Полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе, сообщает в четверг региональный главк МВД РФ. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T08:37

2023-03-23T08:37

2023-03-23T10:22

мелитополь

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе, сообщает в четверг региональный главк МВД РФ."Сегодня около 7.30 утра в городе Мелитополе произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции. В данный момент полицейский госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь", - говорится в релизе.По сообщению в телеграм-канале городской администрации Мелитополя, раненый полицейский доставлен в больницу с минно-взрывной травмой ноги. Сейчас он в стабильном состоянии.На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

https://ria.ru/20230322/donetsk-1859161946.html

мелитополь

запорожская область

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Кадры с места взрыва в центре Мелитополя Место взрыва в центре Мелитополя оцеплено, работают сапёры и криминалисты 2023-03-23T08:37 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мелитополь, запорожская область, происшествия