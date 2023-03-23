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При взрыве в Мелитополе ранен сотрудник полиции - РИА Новости, 23.03.2023
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08:37 23.03.2023 (обновлено: 10:22 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/postradavshiy-1859944552.html
При взрыве в Мелитополе ранен сотрудник полиции
При взрыве в Мелитополе ранен сотрудник полиции - РИА Новости, 23.03.2023
При взрыве в Мелитополе ранен сотрудник полиции
Полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе, сообщает в четверг региональный главк МВД РФ. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T08:37
2023-03-23T10:22
мелитополь
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе, сообщает в четверг региональный главк МВД РФ."Сегодня около 7.30 утра в городе Мелитополе произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции. В данный момент полицейский госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь", - говорится в релизе.По сообщению в телеграм-канале городской администрации Мелитополя, раненый полицейский доставлен в больницу с минно-взрывной травмой ноги. Сейчас он в стабильном состоянии.На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.
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мелитополь
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Кадры с места взрыва в центре Мелитополя
Место взрыва в центре Мелитополя оцеплено, работают сапёры и криминалисты
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мелитополь, запорожская область, происшествия
Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
При взрыве в Мелитополе ранен сотрудник полиции

При взрыве в Мелитополе ранен сотрудник полиции, он госпитализирован

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе, сообщает в четверг региональный главк МВД РФ.
"Сегодня около 7.30 утра в городе Мелитополе произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции. В данный момент полицейский госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь", - говорится в релизе.
По сообщению в телеграм-канале городской администрации Мелитополя, раненый полицейский доставлен в больницу с минно-взрывной травмой ноги. Сейчас он в стабильном состоянии.
На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.
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