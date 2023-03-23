https://ria.ru/20230323/postradavshaya-1860223903.html

Во французском Руане участнице демонстрации оторвало палец на руке

Во французском Руане участнице демонстрации оторвало палец на руке - РИА Новости, 23.03.2023

Во французском Руане участнице демонстрации оторвало палец на руке

Участница акции протеста против пенсионной реформы во французском Руане потеряла большой палец на руке в результате разрыва ручной гранаты, передает телеканал... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T22:19

2023-03-23T22:19

2023-03-23T22:20

в мире

франция

руан

париж

элизабет борн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858820972_38:0:2530:1402_1920x0_80_0_0_45b9227f81dfc4dfb9178ddb709ada36.jpg

ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Участница акции протеста против пенсионной реформы во французском Руане потеряла большой палец на руке в результате разрыва ручной гранаты, передает телеканал TF1. По всей Франции в четверг проходит первая с момента принятия пенсионной реформы забастовка, на фоне которой были организованы порядка 240 демонстраций по всей стране. В ходе акции протеста в городе Руан 40-летней женщине оторвало большой палец на руке в результате разрыва гранаты, в настоящее время медики оказывают ей помощь. Сообщается, что пострадавшая преподает в колледже, у нее двое детей. В префектуре департамента Приморская Сена, где расположен Руан, отметили, что "на данном этапе обстоятельства получения травмы не установлены", и обещали провести расследование. Это не первый раз, когда манифестанты получают тяжелые ранения в ходе беспорядков на манифестациях во Франции. Молодому человеку 26-ти лет, который фотографировал на акции протеста против пенсионной реформы 19 января в Париже, пришлось ампутировать часть полового органа после того, как полицейский ударил его дубинкой. Пострадавший подал жалобу, идет расследование. На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.

https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

франция

руан

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Погромы и беспорядки во время протеста против пенсионной реформы в Париже Погромы и беспорядки во время протеста против пенсионной реформы в Париже 2023-03-23T22:19 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, руан, париж, элизабет борн