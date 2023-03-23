Во французском Руане участнице демонстрации оторвало палец на руке
TF1: участнице демонстрации во французском Руане при взрыве гранаты оторвало палец на руке
Акция протеста во Франции
Акция протеста во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Участница акции протеста против пенсионной реформы во французском Руане потеряла большой палец на руке в результате разрыва ручной гранаты, передает телеканал TF1.
По всей Франции в четверг проходит первая с момента принятия пенсионной реформы забастовка, на фоне которой были организованы порядка 240 демонстраций по всей стране.
В ходе акции протеста в городе Руан 40-летней женщине оторвало большой палец на руке в результате разрыва гранаты, в настоящее время медики оказывают ей помощь. Сообщается, что пострадавшая преподает в колледже, у нее двое детей.
В префектуре департамента Приморская Сена, где расположен Руан, отметили, что "на данном этапе обстоятельства получения травмы не установлены", и обещали провести расследование.
Это не первый раз, когда манифестанты получают тяжелые ранения в ходе беспорядков на манифестациях во Франции. Молодому человеку 26-ти лет, который фотографировал на акции протеста против пенсионной реформы 19 января в Париже, пришлось ампутировать часть полового органа после того, как полицейский ударил его дубинкой. Пострадавший подал жалобу, идет расследование.
На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.