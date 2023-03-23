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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 23.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:08 23.03.2023 (обновлено: 23:43 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/odessa-1860230648.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 23.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Воздушную тревогу объявили в Одесской области, местные СМИ сообщили о взрывах в областном центре. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T23:08
2023-03-23T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
одесса
украина
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Одесской области, местные СМИ сообщили о взрывах в областном центре.Онлайн-карта украинского Минцифры подтверждает сигнал тревоги в Одесской области. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
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одесская область
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в мире, одесская область, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Одесса, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

"Страна.ua" сообщило о воздушной тревоге в Одесской области и взрывах в областном центре

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Одесской области, местные СМИ сообщили о взрывах в областном центре.
«

"Взрывы в Одессе. В регионе сейчас тревога", — написало интернет-издание "Страна.ua" в Telegram-канале.

Онлайн-карта украинского Минцифры подтверждает сигнал тревоги в Одесской области.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.
С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьОдессаУкраина
 
 
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