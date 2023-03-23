https://ria.ru/20230323/odessa-1860230648.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 23.03.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Воздушную тревогу объявили в Одесской области, местные СМИ сообщили о взрывах в областном центре. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T23:08

2023-03-23T23:08

2023-03-23T23:43

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Одесской области, местные СМИ сообщили о взрывах в областном центре.Онлайн-карта украинского Минцифры подтверждает сигнал тревоги в Одесской области. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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