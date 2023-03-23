https://ria.ru/20230323/obrazovanie-1860081986.html

Мишустин: новая система образования должна отвечать запросам работодателей

Мишустин: новая система образования должна отвечать запросам работодателей - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин: новая система образования должна отвечать запросам работодателей

Новую систему высшего образования надо создать с учётом самых лучших отечественных практик, она должна отвечать запросам работодателей и потребностям на рынке... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:32

2023-03-23T14:32

2023-03-23T14:33

общество

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860071944_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_dc51378ff2fe8b0cddf2abac50fe809a.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Новую систему высшего образования надо создать с учётом самых лучших отечественных практик, она должна отвечать запросам работодателей и потребностям на рынке труда, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "И, конечно, нужно создать, скажем, новую систему образования с учётом самых лучших отечественных практик, мы об этом много говорим, и она должна отвечать сейчас потребностям на рынке труда, запросам работодателей по новым специальностям, мы сейчас это делаем", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме. Он добавил, что правительство серьезно работает над программой "Профессионалитет", для того, чтобы понять и интегрировать эти специальности в будущее высшее образование. Говоря о развитии системы образования в стране в ходе послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля, президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным. С 1 сентября 2022 года в России начал работу проект "Профессионалитет", который призван помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов, в него интегрированы компании-работодатели, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием, студентов обучают опытные специалисты. В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин также отмечал, что Россия должна существенно расширить проект "Профессионалитет", в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия, работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы, исходя из потребностей экономики. По словам президента, важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реальном сложном производстве.

https://ria.ru/20230323/ege-1860070108.html

https://ria.ru/20230316/ege-1858360573.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, навигатор абитуриента