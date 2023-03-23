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Мишустин: новая система образования должна отвечать запросам работодателей - РИА Новости, 23.03.2023
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14:32 23.03.2023 (обновлено: 14:33 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/obrazovanie-1860081986.html
Мишустин: новая система образования должна отвечать запросам работодателей
Мишустин: новая система образования должна отвечать запросам работодателей - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин: новая система образования должна отвечать запросам работодателей
Новую систему высшего образования надо создать с учётом самых лучших отечественных практик, она должна отвечать запросам работодателей и потребностям на рынке... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:32
2023-03-23T14:33
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россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Новую систему высшего образования надо создать с учётом самых лучших отечественных практик, она должна отвечать запросам работодателей и потребностям на рынке труда, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "И, конечно, нужно создать, скажем, новую систему образования с учётом самых лучших отечественных практик, мы об этом много говорим, и она должна отвечать сейчас потребностям на рынке труда, запросам работодателей по новым специальностям, мы сейчас это делаем", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме. Он добавил, что правительство серьезно работает над программой "Профессионалитет", для того, чтобы понять и интегрировать эти специальности в будущее высшее образование. Говоря о развитии системы образования в стране в ходе послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля, президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным. С 1 сентября 2022 года в России начал работу проект "Профессионалитет", который призван помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов, в него интегрированы компании-работодатели, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием, студентов обучают опытные специалисты. В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин также отмечал, что Россия должна существенно расширить проект "Профессионалитет", в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия, работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы, исходя из потребностей экономики. По словам президента, важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реальном сложном производстве.
https://ria.ru/20230323/ege-1860070108.html
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общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Навигатор абитуриента
Мишустин: новая система образования должна отвечать запросам работодателей

Мишустин отметил, что новая система образования должна отвечать запросам работодателей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Новую систему высшего образования надо создать с учётом самых лучших отечественных практик, она должна отвечать запросам работодателей и потребностям на рынке труда, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"И, конечно, нужно создать, скажем, новую систему образования с учётом самых лучших отечественных практик, мы об этом много говорим, и она должна отвечать сейчас потребностям на рынке труда, запросам работодателей по новым специальностям, мы сейчас это делаем", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
ЕГЭ дает социальный лифт, заявил Мишустин
Вчера, 14:05
Он добавил, что правительство серьезно работает над программой "Профессионалитет", для того, чтобы понять и интегрировать эти специальности в будущее высшее образование.
Говоря о развитии системы образования в стране в ходе послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля, президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным.
С 1 сентября 2022 года в России начал работу проект "Профессионалитет", который призван помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов, в него интегрированы компании-работодатели, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием, студентов обучают опытные специалисты.
В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин также отмечал, что Россия должна существенно расширить проект "Профессионалитет", в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия, работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы, исходя из потребностей экономики. По словам президента, важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реальном сложном производстве.
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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ОбществоРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуНавигатор абитуриента
 
 
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