https://ria.ru/20230323/narushenie-1860197894.html

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 23.03.2023

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Нагорном Карабахе в Шушинском районе в зоне ответственности российских миротворцев, пострадавших нет,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T19:46

2023-03-23T19:46

2023-03-23T19:46

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нагорный карабах

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ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Нагорном Карабахе в Шушинском районе в зоне ответственности российских миротворцев, пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет. РМК (российским миротворческим контингентом - ред.) проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230228/peregovory-1854818758.html

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в мире, россия, нагорный карабах, москва, ситуация на армяно-азербайджанской границе