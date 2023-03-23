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Медведев на заседании группы ВПК призвал исполнять декадные обязательства - РИА Новости, 23.03.2023
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18:48 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/medvedev-1860179423.html
Медведев на заседании группы ВПК призвал исполнять декадные обязательства
Медведев на заседании группы ВПК призвал исполнять декадные обязательства - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев на заседании группы ВПК призвал исполнять декадные обязательства
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании группы ВПК напомнил о необходимости исполнять декадные обязательства и восполнять то, что не было... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:48
2023-03-23T18:48
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании группы ВПК напомнил о необходимости исполнять декадные обязательства и восполнять то, что не было сделано в прошлом году. "Мы с вами должны понять, что обязательства складываются не из исполнения годовых обязательств в условиях специальной военной операции, а с исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году. Коллеги, хочу, чтобы вы меня услышали", - сказал он.
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дмитрий медведев, россия
Дмитрий Медведев, Россия
Медведев на заседании группы ВПК призвал исполнять декадные обязательства

Медведев на заседании группы ВПК напомнил о необходимости исполнять декадные обязательства

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании группы ВПК напомнил о необходимости исполнять декадные обязательства и восполнять то, что не было сделано в прошлом году.
"Мы с вами должны понять, что обязательства складываются не из исполнения годовых обязательств в условиях специальной военной операции, а с исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году. Коллеги, хочу, чтобы вы меня услышали", - сказал он.
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