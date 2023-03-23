https://ria.ru/20230323/medvedev-1860179423.html

Медведев на заседании группы ВПК призвал исполнять декадные обязательства

Медведев на заседании группы ВПК призвал исполнять декадные обязательства - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев на заседании группы ВПК призвал исполнять декадные обязательства

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании группы ВПК напомнил о необходимости исполнять декадные обязательства и восполнять то, что не было... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:48

2023-03-23T18:48

2023-03-23T18:48

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании группы ВПК напомнил о необходимости исполнять декадные обязательства и восполнять то, что не было сделано в прошлом году. "Мы с вами должны понять, что обязательства складываются не из исполнения годовых обязательств в условиях специальной военной операции, а с исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году. Коллеги, хочу, чтобы вы меня услышали", - сказал он.

https://ria.ru/20221210/vpk-1837666009.html

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2023

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дмитрий медведев, россия