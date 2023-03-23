https://ria.ru/20230323/logistika-1860056451.html

Мишустин рассказал о внимании к альтернативным логистическим цепочкам

Мишустин рассказал о внимании к альтернативным логистическим цепочкам - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал о внимании к альтернативным логистическим цепочкам

Кабмин РФ планирует направить основное внимание на формирование альтернативных логистических цепочек, развитие транспортных коридоров для поставок товаров на... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:31

2023-03-23T13:31

2023-03-23T13:31

экономика

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кабмин РФ планирует направить основное внимание на формирование альтернативных логистических цепочек, развитие транспортных коридоров для поставок товаров на новые рынки, улучшение инвестиционного климата, увеличение проектов в энергетике и транспорте с ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "В текущем году Российская Федерация председательствует в органах Евразийского экономического союза. Планируем принимать меры для увеличения совместных проектов в энергетике, в транспорте, в цифровой трансформации. Основное внимание направим на формирование альтернативных логистических цепочек, на улучшение нашего общего инвестиционного климата", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230323/integratsiya-1860051505.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году