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Мишустин рассказал о внимании к альтернативным логистическим цепочкам - РИА Новости, 23.03.2023
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13:31 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/logistika-1860056451.html
Мишустин рассказал о внимании к альтернативным логистическим цепочкам
Мишустин рассказал о внимании к альтернативным логистическим цепочкам - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о внимании к альтернативным логистическим цепочкам
Кабмин РФ планирует направить основное внимание на формирование альтернативных логистических цепочек, развитие транспортных коридоров для поставок товаров на... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:31
2023-03-23T13:31
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кабмин РФ планирует направить основное внимание на формирование альтернативных логистических цепочек, развитие транспортных коридоров для поставок товаров на новые рынки, улучшение инвестиционного климата, увеличение проектов в энергетике и транспорте с ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "В текущем году Российская Федерация председательствует в органах Евразийского экономического союза. Планируем принимать меры для увеличения совместных проектов в энергетике, в транспорте, в цифровой трансформации. Основное внимание направим на формирование альтернативных логистических цепочек, на улучшение нашего общего инвестиционного климата", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин рассказал о внимании к альтернативным логистическим цепочкам

Мишустин: правительство уделит внимание формированию альтернативных логистических цепочек

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кабмин РФ планирует направить основное внимание на формирование альтернативных логистических цепочек, развитие транспортных коридоров для поставок товаров на новые рынки, улучшение инвестиционного климата, увеличение проектов в энергетике и транспорте с ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
"В текущем году Российская Федерация председательствует в органах Евразийского экономического союза. Планируем принимать меры для увеличения совместных проектов в энергетике, в транспорте, в цифровой трансформации. Основное внимание направим на формирование альтернативных логистических цепочек, на улучшение нашего общего инвестиционного климата", - сказал Мишустин.
Наша следующая задача. Мишустин о перезапуске экономики новых регионов - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин призвал перезапустить экономику новых регионов
Вчера, 13:23
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союзОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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