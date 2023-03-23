https://ria.ru/20230323/logistika-1860056451.html
Мишустин рассказал о внимании к альтернативным логистическим цепочкам
Мишустин рассказал о внимании к альтернативным логистическим цепочкам - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о внимании к альтернативным логистическим цепочкам
Кабмин РФ планирует направить основное внимание на формирование альтернативных логистических цепочек, развитие транспортных коридоров для поставок товаров на... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:31
2023-03-23T13:31
2023-03-23T13:31
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кабмин РФ планирует направить основное внимание на формирование альтернативных логистических цепочек, развитие транспортных коридоров для поставок товаров на новые рынки, улучшение инвестиционного климата, увеличение проектов в энергетике и транспорте с ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "В текущем году Российская Федерация председательствует в органах Евразийского экономического союза. Планируем принимать меры для увеличения совместных проектов в энергетике, в транспорте, в цифровой трансформации. Основное внимание направим на формирование альтернативных логистических цепочек, на улучшение нашего общего инвестиционного климата", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230323/integratsiya-1860051505.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин рассказал о внимании к альтернативным логистическим цепочкам
Мишустин: правительство уделит внимание формированию альтернативных логистических цепочек
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кабмин РФ планирует направить основное внимание на формирование альтернативных логистических цепочек, развитие транспортных коридоров для поставок товаров на новые рынки, улучшение инвестиционного климата, увеличение проектов в энергетике и транспорте с ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
"В текущем году Российская Федерация председательствует в органах Евразийского экономического союза. Планируем принимать меры для увеличения совместных проектов в энергетике, в транспорте, в цифровой трансформации. Основное внимание направим на формирование альтернативных логистических цепочек, на улучшение нашего общего инвестиционного климата", - сказал Мишустин.
Мишустин призвал перезапустить экономику новых регионов