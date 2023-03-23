https://ria.ru/20230323/lavrov-1859997250.html
Лавров встретится с главой МИД Никарагуа 30 марта
Лавров встретится с главой МИД Никарагуа 30 марта - РИА Новости, 23.03.2023
Лавров встретится с главой МИД Никарагуа 30 марта
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 марта встретится в Москве с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой, заявила в четверг официальный представитель... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:48
2023-03-23T11:48
2023-03-23T11:48
россия
никарагуа
москва
мария захарова
сергей лавров
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 марта встретится в Москве с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Тридцатое марта: министр иностранных дел Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Никарагуа, он будет находиться в России с рабочим визитом. Главы внешнеполитических ведомств обсудят текущее состояние и задачи дальнейшего развития двустороннего партнерства, включая укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, реализацию приоритетных проектов двустороннего сотрудничества", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20230313/sotrudnichestvo-1857637483.html
россия
никарагуа
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, никарагуа, москва, мария захарова, сергей лавров, в мире
Россия, Никарагуа, Москва, Мария Захарова, Сергей Лавров, В мире
Лавров встретится с главой МИД Никарагуа 30 марта
Глава МИД Лавров встретится с коллегой из Никарагуа 30 марта в Москве
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 марта встретится в Москве с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тридцатое марта: министр иностранных дел Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Никарагуа, он будет находиться в России с рабочим визитом. Главы внешнеполитических ведомств обсудят текущее состояние и задачи дальнейшего развития двустороннего партнерства, включая укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, реализацию приоритетных проектов двустороннего сотрудничества", - сказала Захарова на брифинге.
Лавров и глава МИД Никарагуа обсудили торгово-экономическое сотрудничество