https://ria.ru/20230323/lavrov-1859997250.html

Лавров встретится с главой МИД Никарагуа 30 марта

Лавров встретится с главой МИД Никарагуа 30 марта - РИА Новости, 23.03.2023

Лавров встретится с главой МИД Никарагуа 30 марта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 марта встретится в Москве с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой, заявила в четверг официальный представитель... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:48

2023-03-23T11:48

2023-03-23T11:48

россия

никарагуа

москва

мария захарова

сергей лавров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 марта встретится в Москве с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Тридцатое марта: министр иностранных дел Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Никарагуа, он будет находиться в России с рабочим визитом. Главы внешнеполитических ведомств обсудят текущее состояние и задачи дальнейшего развития двустороннего партнерства, включая укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, реализацию приоритетных проектов двустороннего сотрудничества", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20230313/sotrudnichestvo-1857637483.html

россия

никарагуа

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, никарагуа, москва, мария захарова, сергей лавров, в мире