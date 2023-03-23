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Лавров встретится с главой МИД Никарагуа 30 марта - РИА Новости, 23.03.2023
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11:48 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/lavrov-1859997250.html
Лавров встретится с главой МИД Никарагуа 30 марта
Лавров встретится с главой МИД Никарагуа 30 марта - РИА Новости, 23.03.2023
Лавров встретится с главой МИД Никарагуа 30 марта
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 марта встретится в Москве с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой, заявила в четверг официальный представитель... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:48
2023-03-23T11:48
россия
никарагуа
москва
мария захарова
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 марта встретится в Москве с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Тридцатое марта: министр иностранных дел Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Никарагуа, он будет находиться в России с рабочим визитом. Главы внешнеполитических ведомств обсудят текущее состояние и задачи дальнейшего развития двустороннего партнерства, включая укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, реализацию приоритетных проектов двустороннего сотрудничества", - сказала Захарова на брифинге.
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россия, никарагуа, москва, мария захарова, сергей лавров, в мире
Россия, Никарагуа, Москва, Мария Захарова, Сергей Лавров, В мире
Лавров встретится с главой МИД Никарагуа 30 марта

Глава МИД Лавров встретится с коллегой из Никарагуа 30 марта в Москве

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 марта встретится в Москве с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тридцатое марта: министр иностранных дел Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Никарагуа, он будет находиться в России с рабочим визитом. Главы внешнеполитических ведомств обсудят текущее состояние и задачи дальнейшего развития двустороннего партнерства, включая укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, реализацию приоритетных проектов двустороннего сотрудничества", - сказала Захарова на брифинге.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Лавров и глава МИД Никарагуа обсудили торгово-экономическое сотрудничество
13 марта, 20:01
 
РоссияНикарагуаМоскваМария ЗахароваСергей ЛавровВ мире
 
 
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