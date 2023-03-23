https://ria.ru/20230323/kndr-1859932358.html

СМИ: КНДР достигла прогресса в миниатюризации ядерного оружия

СМИ: КНДР достигла прогресса в миниатюризации ядерного оружия - РИА Новости, 23.03.2023

СМИ: КНДР достигла прогресса в миниатюризации ядерного оружия

КНДР достигла значительного прогресса в миниатюризации ядерных боеголовок и разработке ядерного оружия в целом, но заявленная Северной Кореей установка ядерной... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T06:19

2023-03-23T06:19

2023-03-23T06:19

ким чен ын

южная корея

пхеньян

сша

в мире

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СЕУЛ, 23 мар – РИА Новости. КНДР достигла значительного прогресса в миниатюризации ядерных боеголовок и разработке ядерного оружия в целом, но заявленная Северной Кореей установка ядерной боеголовки на ряд систем тактического управляемого оружия пока маловероятна, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министра обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопа. Комментируя вопрос о том, располагает ли Северная Корея технологиями для миниатюризации ядерной боеголовки и установки ее на тактическое оружие, министр заявил, что Пхеньян "достиг значительного прогресса". "Мы не думаем, что возможна заявленная Северной Кореей установка ядерной боеголовки на ряд систем тактического управляемого оружия, но Южная Корея и США анализируют такую возможность", - заявил Ли Чжон Соп на заседании комитета по национальной обороне в парламенте Южной Кореи. Он добавил, что ядерные вооружения КНДР достигли "значительного уровня" разработки. КНДР 18-19 марта провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала и возможностей сдерживания войны и способности к контратаке. По заявлению КНДР, ее тактическая ракета была пущена из уезда Чхольсан провинции Пхенан-Пукто, пролетела 800 километров на высоте 800 метров и разорвалась над установленным местом в Японском море. Пхеньян заявил, что в ходе учений подтвердил надежность работы устройств управления ядерным взрывом и детонаторов, устанавливаемых в ядерной боевой части. Как отмечалось в СМИ, опубликованные КНДР фотографии пуска указывают на пуск ракеты с наземной площадки или ракетной шахты. Лидер КНДР Ким Чен Ын в январе заявлял, что новые северокорейские сверхкрупные РСЗО 600-миллиметрового калибра способны нести тактическое ядерное оружие. Также он с дочерью осмотрел склад с ракетами KN-23, которые могут нести тактический ядерный заряд. Кроме того, тактическое ядерное подразделение участвовало в ночном военном параде в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА) в феврале.

https://ria.ru/20230322/kndr-1859787284.html

https://ria.ru/20230320/oruzhie-1859110435.html

южная корея

пхеньян

сша

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ким чен ын, южная корея, пхеньян, сша, в мире