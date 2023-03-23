https://ria.ru/20230323/kapibary-1860144375.html

Ленинградский зоопарк объявил, как назовет детенышей капибары

Ленинградский зоопарк объявил, как назовет детенышей капибары - РИА Новости, 23.03.2023

Ленинградский зоопарк объявил, как назовет детенышей капибары

Родившиеся в Ленинградском зоопарке детеныши капибары по итогам онлайн-конкурса среди жителей Санкт-Петербурга получат имена Нева, Эрмитаж и Сенат, сообщило... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:16

2023-03-23T17:16

2023-03-23T17:27

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Родившиеся в Ленинградском зоопарке детеныши капибары по итогам онлайн-конкурса среди жителей Санкт-Петербурга получат имена Нева, Эрмитаж и Сенат, сообщило учреждение в Telegram-канале."Интересных вариантов было множество, но в мы решили остановиться на именах, связанных с Санкт-Петербургом… Итак, встречайте — девочка Нева и ее братья Эрмитаж и Сенат", — говорится в публикации. Как отмечается, за время проведения конкурса поступило более 1,5 тысячи вариантов имен для капибарят, которые уже освоили купание и последующие "гонки" по вольеру. Ранее Ленинградский зоопарк сообщал, что 13 февраля у пары капибар Ермака и Кайсы родились три детеныша — два самца и самочка. При рождении каждый из них весил около 1,2 килограмма, а спустя месяц — порядка трех килограммов. В этом месяце зоопарк объявил онлайн-конкурс на имена для малышей. Капибара (или водосвинка) считается самым крупным грызуном, длина его тела может достигать 1,3 метра. В переводе с языка индейцев гуарани слово "капибара" означает "господин трав". Это полуводное травоядное млекопитающее обитает в Центральной и Южной Америке. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня учреждение является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20230215/mary-1852120107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, санкт-петербург, ленинградский зоопарк, россия