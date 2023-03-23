Ленинградский зоопарк объявил, как назовет детенышей капибары
Родившихся в Ленинградском зоопарке детенышей капибары назовут Невой, Эрмитажем и Сенатом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Родившиеся в Ленинградском зоопарке детеныши капибары по итогам онлайн-конкурса среди жителей Санкт-Петербурга получат имена Нева, Эрмитаж и Сенат, сообщило учреждение в Telegram-канале.
"Интересных вариантов было множество, но в мы решили остановиться на именах, связанных с Санкт-Петербургом… Итак, встречайте — девочка Нева и ее братья Эрмитаж и Сенат", — говорится в публикации.
Как отмечается, за время проведения конкурса поступило более 1,5 тысячи вариантов имен для капибарят, которые уже освоили купание и последующие "гонки" по вольеру.
Ранее Ленинградский зоопарк сообщал, что 13 февраля у пары капибар Ермака и Кайсы родились три детеныша — два самца и самочка. При рождении каждый из них весил около 1,2 килограмма, а спустя месяц — порядка трех килограммов. В этом месяце зоопарк объявил онлайн-конкурс на имена для малышей.
Капибара (или водосвинка) считается самым крупным грызуном, длина его тела может достигать 1,3 метра. В переводе с языка индейцев гуарани слово "капибара" означает "господин трав". Это полуводное травоядное млекопитающее обитает в Центральной и Южной Америке.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня учреждение является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.