Рейтинг@Mail.ru
Кадырова избрали председателем съезда народа Чечни - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/kadyrov-1860174931.html
Кадырова избрали председателем съезда народа Чечни
Кадырова избрали председателем съезда народа Чечни - РИА Новости, 23.03.2023
Кадырова избрали председателем съезда народа Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров избран председателем съезда народа Чечни¸ единогласное решение приняли участники съезда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:37
2023-03-23T18:37
политика
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:179:3077:1910_1920x0_80_0_0_976a2a5236cb08b1578293ff172ab744.jpg
ГРОЗНЫЙ, 23 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров избран председателем съезда народа Чечни¸ единогласное решение приняли участники съезда, передает корреспондент РИА Новости. Съезд посвящен 20-летию со дня проведения всенародного референдума в Чечне и принятия конституции республики. Работа над новой конституцией проводилась конституционной комиссией Чечни и была завершена 10 июля 2002 года. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым. Участники съезда также приняли резолюцию, в которой заявили , что курс действующего президента России Владимира Путина направлен на консолидацию многонационального народа России, сохранение целостности и суверенитета страны, а также укрепление ее безопасности и обороноспособности. "Доверие Владимира Владимировича Путина, оказанное Ахмату-Хаджи Кадырову и народу Чеченской Республики, его постоянное внимание и поддержка позволили нам встать на путь мирного развития и созидания. Сегодня благодаря усилиям руководства республики во главе с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и самоотдаче народа Чеченская Республика вышла на лидирующие позиции по многим показателям в стране, в том числе и в деле защиты интересов и обеспечения безопасности страны, и получила широкое, небывалое в истории, признание военно-политического руководства страны и общественности, как важной общественно-политической и социокультурной части России. Как следствие, наблюдается высокая ориентированность других субъектов и народов России на Чеченскую Республику", - говорится в резолюции. В итоговом документе отмечается необходимость консолидации усилий чеченского общества для дальнейшего социально-экономического развития региона, укрепления основ национальной идентичности, сохранения спокойной общественно-политической ситуации и условий для безопасной и комфортной жизни, при этом сосредоточения усилий на перспективных направлениях развития.
https://ria.ru/20230323/chechnya-1859985265.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_54836989c0c68a1133d33bab948f4139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Политика, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадырова избрали председателем съезда народа Чечни

Кадырова избрали председателем съезда народа Чечни, решение приняли единогласно

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 23 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров избран председателем съезда народа Чечни¸ единогласное решение приняли участники съезда, передает корреспондент РИА Новости.
Съезд посвящен 20-летию со дня проведения всенародного референдума в Чечне и принятия конституции республики. Работа над новой конституцией проводилась конституционной комиссией Чечни и была завершена 10 июля 2002 года. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым.
Участники съезда также приняли резолюцию, в которой заявили , что курс действующего президента России Владимира Путина направлен на консолидацию многонационального народа России, сохранение целостности и суверенитета страны, а также укрепление ее безопасности и обороноспособности.
"Доверие Владимира Владимировича Путина, оказанное Ахмату-Хаджи Кадырову и народу Чеченской Республики, его постоянное внимание и поддержка позволили нам встать на путь мирного развития и созидания. Сегодня благодаря усилиям руководства республики во главе с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и самоотдаче народа Чеченская Республика вышла на лидирующие позиции по многим показателям в стране, в том числе и в деле защиты интересов и обеспечения безопасности страны, и получила широкое, небывалое в истории, признание военно-политического руководства страны и общественности, как важной общественно-политической и социокультурной части России. Как следствие, наблюдается высокая ориентированность других субъектов и народов России на Чеченскую Республику", - говорится в резолюции.
В итоговом документе отмечается необходимость консолидации усилий чеченского общества для дальнейшего социально-экономического развития региона, укрепления основ национальной идентичности, сохранения спокойной общественно-политической ситуации и условий для безопасной и комфортной жизни, при этом сосредоточения усилий на перспективных направлениях развития.
Вид на город Грозный - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В Чечне отмечают двадцатилетие со дня принятия Конституции
Вчера, 11:17
 
ПолитикаРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала