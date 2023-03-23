https://ria.ru/20230323/kadyrov-1860174931.html

Кадырова избрали председателем съезда народа Чечни

Кадырова избрали председателем съезда народа Чечни - РИА Новости, 23.03.2023

Кадырова избрали председателем съезда народа Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров избран председателем съезда народа Чечни¸ единогласное решение приняли участники съезда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:37

2023-03-23T18:37

2023-03-23T18:37

политика

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 23 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров избран председателем съезда народа Чечни¸ единогласное решение приняли участники съезда, передает корреспондент РИА Новости. Съезд посвящен 20-летию со дня проведения всенародного референдума в Чечне и принятия конституции республики. Работа над новой конституцией проводилась конституционной комиссией Чечни и была завершена 10 июля 2002 года. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым. Участники съезда также приняли резолюцию, в которой заявили , что курс действующего президента России Владимира Путина направлен на консолидацию многонационального народа России, сохранение целостности и суверенитета страны, а также укрепление ее безопасности и обороноспособности. "Доверие Владимира Владимировича Путина, оказанное Ахмату-Хаджи Кадырову и народу Чеченской Республики, его постоянное внимание и поддержка позволили нам встать на путь мирного развития и созидания. Сегодня благодаря усилиям руководства республики во главе с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и самоотдаче народа Чеченская Республика вышла на лидирующие позиции по многим показателям в стране, в том числе и в деле защиты интересов и обеспечения безопасности страны, и получила широкое, небывалое в истории, признание военно-политического руководства страны и общественности, как важной общественно-политической и социокультурной части России. Как следствие, наблюдается высокая ориентированность других субъектов и народов России на Чеченскую Республику", - говорится в резолюции. В итоговом документе отмечается необходимость консолидации усилий чеченского общества для дальнейшего социально-экономического развития региона, укрепления основ национальной идентичности, сохранения спокойной общественно-политической ситуации и условий для безопасной и комфортной жизни, при этом сосредоточения усилий на перспективных направлениях развития.

https://ria.ru/20230323/chechnya-1859985265.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)