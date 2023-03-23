https://ria.ru/20230323/kadyrov-1860174931.html
Кадырова избрали председателем съезда народа Чечни
Кадырова избрали председателем съезда народа Чечни - РИА Новости, 23.03.2023
Кадырова избрали председателем съезда народа Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров избран председателем съезда народа Чечни¸ единогласное решение приняли участники съезда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:37
2023-03-23T18:37
2023-03-23T18:37
политика
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 23 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров избран председателем съезда народа Чечни¸ единогласное решение приняли участники съезда, передает корреспондент РИА Новости. Съезд посвящен 20-летию со дня проведения всенародного референдума в Чечне и принятия конституции республики. Работа над новой конституцией проводилась конституционной комиссией Чечни и была завершена 10 июля 2002 года. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым. Участники съезда также приняли резолюцию, в которой заявили , что курс действующего президента России Владимира Путина направлен на консолидацию многонационального народа России, сохранение целостности и суверенитета страны, а также укрепление ее безопасности и обороноспособности. "Доверие Владимира Владимировича Путина, оказанное Ахмату-Хаджи Кадырову и народу Чеченской Республики, его постоянное внимание и поддержка позволили нам встать на путь мирного развития и созидания. Сегодня благодаря усилиям руководства республики во главе с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и самоотдаче народа Чеченская Республика вышла на лидирующие позиции по многим показателям в стране, в том числе и в деле защиты интересов и обеспечения безопасности страны, и получила широкое, небывалое в истории, признание военно-политического руководства страны и общественности, как важной общественно-политической и социокультурной части России. Как следствие, наблюдается высокая ориентированность других субъектов и народов России на Чеченскую Республику", - говорится в резолюции. В итоговом документе отмечается необходимость консолидации усилий чеченского общества для дальнейшего социально-экономического развития региона, укрепления основ национальной идентичности, сохранения спокойной общественно-политической ситуации и условий для безопасной и комфортной жизни, при этом сосредоточения усилий на перспективных направлениях развития.
https://ria.ru/20230323/chechnya-1859985265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Политика, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадырова избрали председателем съезда народа Чечни
Кадырова избрали председателем съезда народа Чечни, решение приняли единогласно
ГРОЗНЫЙ, 23 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров избран председателем съезда народа Чечни¸ единогласное решение приняли участники съезда, передает корреспондент РИА Новости.
Съезд посвящен 20-летию со дня проведения всенародного референдума в Чечне и принятия конституции республики. Работа над новой конституцией проводилась конституционной комиссией Чечни и была завершена 10 июля 2002 года. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым
.
Участники съезда также приняли резолюцию, в которой заявили , что курс действующего президента России Владимира Путина
направлен на консолидацию многонационального народа России, сохранение целостности и суверенитета страны, а также укрепление ее безопасности и обороноспособности.
"Доверие Владимира Владимировича Путина, оказанное Ахмату-Хаджи Кадырову и народу Чеченской Республики, его постоянное внимание и поддержка позволили нам встать на путь мирного развития и созидания. Сегодня благодаря усилиям руководства республики во главе с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и самоотдаче народа Чеченская Республика вышла на лидирующие позиции по многим показателям в стране, в том числе и в деле защиты интересов и обеспечения безопасности страны, и получила широкое, небывалое в истории, признание военно-политического руководства страны и общественности, как важной общественно-политической и социокультурной части России. Как следствие, наблюдается высокая ориентированность других субъектов и народов России на Чеченскую Республику", - говорится в резолюции.
В итоговом документе отмечается необходимость консолидации усилий чеченского общества для дальнейшего социально-экономического развития региона, укрепления основ национальной идентичности, сохранения спокойной общественно-политической ситуации и условий для безопасной и комфортной жизни, при этом сосредоточения усилий на перспективных направлениях развития.
В Чечне отмечают двадцатилетие со дня принятия Конституции