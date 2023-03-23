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Мишустин призвал перезапустить экономику новых регионов - РИА Новости, 23.03.2023
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13:23 23.03.2023 (обновлено: 14:04 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/integratsiya-1860051505.html
Мишустин призвал перезапустить экономику новых регионов
Мишустин призвал перезапустить экономику новых регионов - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин призвал перезапустить экономику новых регионов
Следующей задачей по интеграции новых регионов России является перезапуск их экономики, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:23
2023-03-23T14:04
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
донбасс
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Следующей задачей по интеграции новых регионов России является перезапуск их экономики, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, премьер напомнил о принятых мерах по интеграции новых регионов в единое социально-экономическое пространство страны и поблагодарил парламентариев за эту работу."Наша следующая задача – перезапустить экономику этих регионов. Ключевые отрасли Донбасса – металлургия, машиностроение, добыча угля и химическая промышленность. А аграрный сектор – в перспективе способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости. Особенно в Херсонской и Запорожской областях", - сказал Мишустин.Он добавил, что многие промышленные и сельско­хозяйственные предприятия там были остановлены."Предстоит восстановить основные производственные мощности. А там, где возможно, – провести глубокую модернизацию. Частично решить вопросы помогут все те базовые механизмы государ­ственной помощи промышленности, которые уже на сегодняшний день действуют в стране", - сказал глава правительства.
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"Наша следующая задача". Мишустин о перезапуске экономики новых регионов
"Наша следующая задача – перезапустить экономику этих регионов. Ключевые отрасли Донбасса – металлургия, машиностроение, добыча угля и химическая промышленность. А аграрный сектор – в перспективе способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости. Особенно в Херсонской и Запорожской областях", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, донбасс, экономика, россия
Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Донбасс, Экономика, Россия
Мишустин призвал перезапустить экономику новых регионов

Мишустин назвал перезапуск экономики новых регионов следующей задачей по их интеграции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Следующей задачей по интеграции новых регионов России является перезапуск их экономики, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, премьер напомнил о принятых мерах по интеграции новых регионов в единое социально-экономическое пространство страны и поблагодарил парламентариев за эту работу.
"Наша следующая задача – перезапустить экономику этих регионов. Ключевые отрасли Донбасса – металлургия, машиностроение, добыча угля и химическая промышленность. А аграрный сектор – в перспективе способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости. Особенно в Херсонской и Запорожской областях", - сказал Мишустин.
Он добавил, что многие промышленные и сельско­хозяйственные предприятия там были остановлены.
"Предстоит восстановить основные производственные мощности. А там, где возможно, – провести глубокую модернизацию. Частично решить вопросы помогут все те базовые механизмы государ­ственной помощи промышленности, которые уже на сегодняшний день действуют в стране", - сказал глава правительства.
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Михаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуДонбассЭкономикаРоссия
 
 
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