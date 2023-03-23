https://ria.ru/20230323/integratsiya-1860051505.html

Мишустин призвал перезапустить экономику новых регионов

Мишустин призвал перезапустить экономику новых регионов - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин призвал перезапустить экономику новых регионов

Следующей задачей по интеграции новых регионов России является перезапуск их экономики, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:23

2023-03-23T13:23

2023-03-23T14:04

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

донбасс

экономика

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Следующей задачей по интеграции новых регионов России является перезапуск их экономики, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, премьер напомнил о принятых мерах по интеграции новых регионов в единое социально-экономическое пространство страны и поблагодарил парламентариев за эту работу."Наша следующая задача – перезапустить экономику этих регионов. Ключевые отрасли Донбасса – металлургия, машиностроение, добыча угля и химическая промышленность. А аграрный сектор – в перспективе способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости. Особенно в Херсонской и Запорожской областях", - сказал Мишустин.Он добавил, что многие промышленные и сельско­хозяйственные предприятия там были остановлены."Предстоит восстановить основные производственные мощности. А там, где возможно, – провести глубокую модернизацию. Частично решить вопросы помогут все те базовые механизмы государ­ственной помощи промышленности, которые уже на сегодняшний день действуют в стране", - сказал глава правительства.

https://ria.ru/20230304/krym-1855810928.html

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"Наша следующая задача". Мишустин о перезапуске экономики новых регионов "Наша следующая задача – перезапустить экономику этих регионов. Ключевые отрасли Донбасса – металлургия, машиностроение, добыча угля и химическая промышленность. А аграрный сектор – в перспективе способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости. Особенно в Херсонской и Запорожской областях", - сказал Мишустин. 2023-03-23T13:23 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, донбасс, экономика, россия