https://ria.ru/20230323/imuschestvo-1860006283.html

Мишустин высказался об аресте имущества россиян на Западе

Мишустин высказался об аресте имущества россиян на Западе - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин высказался об аресте имущества россиян на Западе

Сегодня на Западе имущество, деньги россиян и компаний арестовывают только потому, что они из России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:12

2023-03-23T12:12

2023-03-23T13:28

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

политика

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сегодня на Западе имущество, деньги россиян и компаний арестовывают только потому, что они из России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Обратите внимание – как долго нам твердили о неприкосновенности, святости частной собственности. Но сегодня имущество, деньги наших людей и компаний арестовывают только потому, что они из России", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства России в Госдуме.

https://ria.ru/20220907/imuschestvo-1815082247.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мишустин: "Деньги наших людей и компаний арестовывают только потому, что они из России" Мишустин: "Деньги наших людей и компаний арестовывают только потому, что они из России" 2023-03-23T12:12 true PT0M47S

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Влада Копылова

михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, политика, россия