https://ria.ru/20230323/imuschestvo-1860006283.html
Мишустин высказался об аресте имущества россиян на Западе
Мишустин высказался об аресте имущества россиян на Западе - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин высказался об аресте имущества россиян на Западе
Сегодня на Западе имущество, деньги россиян и компаний арестовывают только потому, что они из России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:12
2023-03-23T12:12
2023-03-23T13:28
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
политика
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сегодня на Западе имущество, деньги россиян и компаний арестовывают только потому, что они из России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Обратите внимание – как долго нам твердили о неприкосновенности, святости частной собственности. Но сегодня имущество, деньги наших людей и компаний арестовывают только потому, что они из России", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства России в Госдуме.
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Мишустин: "Деньги наших людей и компаний арестовывают только потому, что они из России"
Мишустин: "Деньги наших людей и компаний арестовывают только потому, что они из России"
2023-03-23T12:12
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, политика, россия
Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Политика, Россия
Мишустин высказался об аресте имущества россиян на Западе
Мишустин: на Западе арестовывают имущество россиян только потому, что они из России