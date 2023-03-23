https://ria.ru/20230323/deklaratsii-1860124029.html
В Совфеде рассказали, как будут публиковать декларации о доходах сенаторов
В Совфеде рассказали, как будут публиковать декларации о доходах сенаторов - РИА Новости, 23.03.2023
В Совфеде рассказали, как будут публиковать декларации о доходах сенаторов
В Совфеде не планируют публиковать персональную информацию о поданных сенаторами декларациях о расходах и доходах за прошлый год, будут лишь общие данные,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:23
2023-03-23T16:23
2023-03-23T16:23
политика
вячеслав тимченко
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Совфеде не планируют публиковать персональную информацию о поданных сенаторами декларациях о расходах и доходах за прошлый год, будут лишь общие данные, сообщил РИА Новости глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко. В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. "Будет только общая информация, что сенаторы подали документы", - сказал Тимченко, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Он также отметил, что подача деклараций идет в срок, "все по плану".
https://ria.ru/20230201/gosduma-1848835527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав тимченко, совет федерации рф
Политика, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ
В Совфеде рассказали, как будут публиковать декларации о доходах сенаторов
Совфед будет публиковать только общую информацию о декларациях о доходах сенаторов
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Совфеде не планируют публиковать персональную информацию о поданных сенаторами декларациях о расходах и доходах за прошлый год, будут лишь общие данные, сообщил РИА Новости глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.
В феврале президент РФ Владимир Путин
подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.
"Будет только общая информация, что сенаторы подали документы", - сказал Тимченко, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Он также отметил, что подача деклараций идет в срок, "все по плану".
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