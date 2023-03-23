https://ria.ru/20230323/deklaratsii-1860124029.html

В Совфеде рассказали, как будут публиковать декларации о доходах сенаторов

В Совфеде рассказали, как будут публиковать декларации о доходах сенаторов - РИА Новости, 23.03.2023

В Совфеде рассказали, как будут публиковать декларации о доходах сенаторов

В Совфеде не планируют публиковать персональную информацию о поданных сенаторами декларациях о расходах и доходах за прошлый год, будут лишь общие данные,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:23

2023-03-23T16:23

2023-03-23T16:23

политика

вячеслав тимченко

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Совфеде не планируют публиковать персональную информацию о поданных сенаторами декларациях о расходах и доходах за прошлый год, будут лишь общие данные, сообщил РИА Новости глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко. В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. "Будет только общая информация, что сенаторы подали документы", - сказал Тимченко, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Он также отметил, что подача деклараций идет в срок, "все по плану".

https://ria.ru/20230201/gosduma-1848835527.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, вячеслав тимченко, совет федерации рф