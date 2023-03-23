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Лидеры ЕС поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов - РИА Новости, 23.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:37 23.03.2023 (обновлено: 19:53 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/boepripasy-1860196262.html
Лидеры ЕС поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов
Лидеры ЕС поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов - РИА Новости, 23.03.2023
Лидеры ЕС поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства, говорится в РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T19:37
2023-03-23T19:53
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
в мире
цены на нефть
брюссель
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства, говорится в письменных выводах саммита."Евросовет приветствует достигнутое в Совете ЕС соглашение по срочным поставкам артиллерийских боеприпасов Украине, а также в случае необходимости ракет, в том числе через совместные закупки и посредством привлечения средств Европейского фонда мира", - указывается в документе.При этом подчеркивается, что такие поставки должны осуществляться без ущерба для обороноспособности отдельных европейских государств.Ранее на этой неделе главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.В частности, в Брюсселе планируют, что на первом этапе страны ЕС поставят боеприпасы Украине со своих складов, не ожидая их пополнения ввиду срочности вопроса. Стоимость этих поставок они смогут на 60% компенсировать из общеевропейского фонда мира.На втором этапе страны ЕС разместят совместные заказы на производство боеприпасов натовского образца, чтобы пополнить свои запасы и продолжить поставки Украине. Срок поставок с момента заказа должен сократиться до 6–8 месяцев. Третий этап предусматривает наращивание производственных возможностей внутри ЕС.
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украина, евросоюз, в мире, цены на нефть, брюссель, евросовет
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евросоюз, В мире, Цены на нефть, Брюссель, Евросовет
Лидеры ЕС поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов

Лидеры ЕС поддержали план по ускоренной передаче Киеву боеприпасов, по совместным закупкам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства, говорится в письменных выводах саммита.
"Евросовет приветствует достигнутое в Совете ЕС соглашение по срочным поставкам артиллерийских боеприпасов Украине, а также в случае необходимости ракет, в том числе через совместные закупки и посредством привлечения средств Европейского фонда мира", - указывается в документе.
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При этом подчеркивается, что такие поставки должны осуществляться без ущерба для обороноспособности отдельных европейских государств.
Ранее на этой неделе главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.
В частности, в Брюсселе планируют, что на первом этапе страны ЕС поставят боеприпасы Украине со своих складов, не ожидая их пополнения ввиду срочности вопроса. Стоимость этих поставок они смогут на 60% компенсировать из общеевропейского фонда мира.
На втором этапе страны ЕС разместят совместные заказы на производство боеприпасов натовского образца, чтобы пополнить свои запасы и продолжить поставки Украине. Срок поставок с момента заказа должен сократиться до 6–8 месяцев. Третий этап предусматривает наращивание производственных возможностей внутри ЕС.
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