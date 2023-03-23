https://ria.ru/20230323/anneksiya-1860065962.html

Сенатор из Румынии представила проект аннексии части территории Украины

Сенатор из Румынии представила проект аннексии части территории Украины - РИА Новости, 23.03.2023

Сенатор из Румынии представила проект аннексии части территории Украины

Румынский сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с Украиной и аннексию части ее территории,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:56

2023-03-23T13:56

2023-03-23T17:23

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КИШИНЕВ, 23 мар — РИА Новости. Румынский сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с Украиной и аннексию части ее территории, сообщил портал Hotnews. По словам сенатора, такой шаг можно будет осуществить при помощи "простого закона с тремя статьями". В нем среди прочего указывается, что аннексию совершат в 2027 году.По факту Шошоакэ предложила внести три новые статьи в закон 129/1997, который ратифицировал Договор о добрососедских отношениях и сотрудничестве между Румынией и Украиной. Это соглашение стороны заключили 2 февраля 1997 года. Одна из предложенных статей предусматривает денонсацию договора в 2027 году. Причем раньше сделать это Румыния не может, поскольку соглашение действует десять лет и продлевается каждые пять, если одна из сторон не решит его расторгнуть. Вторая статья гласит, что "Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, а именно север Северной Буковины, край Герца, Буджакул (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и Змеиный остров". При этом сенатор не пояснила, что делать с украинцами, которые живут на этих землях, особенно при их отказе покинуть дома. Шошоакэ полагает, что после аннексии можно будет уведомить о территориальных изменениях международные органы, в том числе ООН. Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату Западной Украины.

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835582276.html

https://ria.ru/20220504/vengriya-1786704057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, румыния, украина