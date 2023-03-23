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Сенатор из Румынии представила проект аннексии части территории Украины - РИА Новости, 23.03.2023
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13:56 23.03.2023 (обновлено: 17:23 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/anneksiya-1860065962.html
Сенатор из Румынии представила проект аннексии части территории Украины
Сенатор из Румынии представила проект аннексии части территории Украины - РИА Новости, 23.03.2023
Сенатор из Румынии представила проект аннексии части территории Украины
Румынский сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с Украиной и аннексию части ее территории,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:56
2023-03-23T17:23
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КИШИНЕВ, 23 мар — РИА Новости. Румынский сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с Украиной и аннексию части ее территории, сообщил портал Hotnews. По словам сенатора, такой шаг можно будет осуществить при помощи "простого закона с тремя статьями". В нем среди прочего указывается, что аннексию совершат в 2027 году.По факту Шошоакэ предложила внести три новые статьи в закон 129/1997, который ратифицировал Договор о добрососедских отношениях и сотрудничестве между Румынией и Украиной. Это соглашение стороны заключили 2 февраля 1997 года. Одна из предложенных статей предусматривает денонсацию договора в 2027 году. Причем раньше сделать это Румыния не может, поскольку соглашение действует десять лет и продлевается каждые пять, если одна из сторон не решит его расторгнуть. Вторая статья гласит, что "Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, а именно север Северной Буковины, край Герца, Буджакул (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и Змеиный остров". При этом сенатор не пояснила, что делать с украинцами, которые живут на этих землях, особенно при их отказе покинуть дома. Шошоакэ полагает, что после аннексии можно будет уведомить о территориальных изменениях международные органы, в том числе ООН. Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату Западной Украины.
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835582276.html
https://ria.ru/20220504/vengriya-1786704057.html
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в мире, румыния, украина
В мире, Румыния, Украина
Сенатор из Румынии представила проект аннексии части территории Украины

Hotnews: сенатор из Румынии Шошоакэ представила проект аннексии части территории Украины

© Фото : Freepik / frimufilmsДворец парламента в Бухаресте
Дворец парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Freepik / frimufilms
Дворец парламента в Бухаресте. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 мар — РИА Новости. Румынский сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с Украиной и аннексию части ее территории, сообщил портал Hotnews.
«

"Независимый сенатор Диана Шошоакэ представила в сенат законопроект, посредством которого Румыния аннексирует территории, которые принадлежали ей в межвоенный период и которые сейчас являются частью Украины", — говорится в публикации.

По словам сенатора, такой шаг можно будет осуществить при помощи "простого закона с тремя статьями". В нем среди прочего указывается, что аннексию совершат в 2027 году.
По факту Шошоакэ предложила внести три новые статьи в закон 129/1997, который ратифицировал Договор о добрососедских отношениях и сотрудничестве между Румынией и Украиной. Это соглашение стороны заключили 2 февраля 1997 года. Одна из предложенных статей предусматривает денонсацию договора в 2027 году. Причем раньше сделать это Румыния не может, поскольку соглашение действует десять лет и продлевается каждые пять, если одна из сторон не решит его расторгнуть.
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Вторая статья гласит, что "Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, а именно север Северной Буковины, край Герца, Буджакул (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и Змеиный остров". При этом сенатор не пояснила, что делать с украинцами, которые живут на этих землях, особенно при их отказе покинуть дома.
Шошоакэ полагает, что после аннексии можно будет уведомить о территориальных изменениях международные органы, в том числе ООН.
Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату Западной Украины.
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