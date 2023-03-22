https://ria.ru/20230322/yaponiya-1859657766.html

Япония безвозмездно выделит Украине 470 миллионов долларов, пишут СМИ

Япония безвозмездно выделит Украине 470 миллионов долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2023

Япония безвозмездно выделит Украине 470 миллионов долларов, пишут СМИ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита на Украину пообещал выделить 470 миллионов долларов (62 миллиарда иен) безвозмездной помощи на энергетику и... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T04:05

2023-03-22T04:05

2023-03-22T04:11

в мире

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япония

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фумио кисида

владимир зеленский

нато

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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита на Украину пообещал выделить 470 миллионов долларов (62 миллиарда иен) безвозмездной помощи на энергетику и другие нужды, а также 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение, сообщило агентство Киодо. В ходе визита в Киев премьер-министр Кисида пообещал выделить безвозмездно 470 миллионов долларов на энергетику и другие гуманитарные нужды. Кроме того, Япония выделит Украине через фонд НАТО 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение. Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник посетил Украину, где провел встречу с Владимиром Зеленским. Кисида до настоящего времени являлся единственным главой государства из числа "большой семерки", кто до сих пор не встречался с Зеленским лично. После Украины Кисида вновь вернулся в Польшу, где в среду состоятся его встречи с руководством Польши.

https://ria.ru/20230321/yaponiya-1859507716.html

украина

япония

польша

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в мире, украина, япония, польша, фумио кисида, владимир зеленский, нато