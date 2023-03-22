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Япония безвозмездно выделит Украине 470 миллионов долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2023
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04:05 22.03.2023 (обновлено: 04:11 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/yaponiya-1859657766.html
Япония безвозмездно выделит Украине 470 миллионов долларов, пишут СМИ
Япония безвозмездно выделит Украине 470 миллионов долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2023
Япония безвозмездно выделит Украине 470 миллионов долларов, пишут СМИ
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита на Украину пообещал выделить 470 миллионов долларов (62 миллиарда иен) безвозмездной помощи на энергетику и... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T04:05
2023-03-22T04:11
в мире
украина
япония
польша
фумио кисида
владимир зеленский
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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита на Украину пообещал выделить 470 миллионов долларов (62 миллиарда иен) безвозмездной помощи на энергетику и другие нужды, а также 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение, сообщило агентство Киодо. В ходе визита в Киев премьер-министр Кисида пообещал выделить безвозмездно 470 миллионов долларов на энергетику и другие гуманитарные нужды. Кроме того, Япония выделит Украине через фонд НАТО 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение. Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник посетил Украину, где провел встречу с Владимиром Зеленским. Кисида до настоящего времени являлся единственным главой государства из числа "большой семерки", кто до сих пор не встречался с Зеленским лично. После Украины Кисида вновь вернулся в Польшу, где в среду состоятся его встречи с руководством Польши.
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в мире, украина, япония, польша, фумио кисида, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Япония, Польша, Фумио Кисида, Владимир Зеленский, НАТО
Япония безвозмездно выделит Украине 470 миллионов долларов, пишут СМИ

Киодо: Япония безвозмездно выделит Украине $470 миллионов на энергетические и другие нужды

© AP Photo / Gonzalo FuentesПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита на Украину пообещал выделить 470 миллионов долларов (62 миллиарда иен) безвозмездной помощи на энергетику и другие нужды, а также 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение, сообщило агентство Киодо.
В ходе визита в Киев премьер-министр Кисида пообещал выделить безвозмездно 470 миллионов долларов на энергетику и другие гуманитарные нужды.
«
"Япония, как может, будет оказывать поддержку без интервалов", - приводит слова премьера агентство Киодо.
Кроме того, Япония выделит Украине через фонд НАТО 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник посетил Украину, где провел встречу с Владимиром Зеленским. Кисида до настоящего времени являлся единственным главой государства из числа "большой семерки", кто до сих пор не встречался с Зеленским лично. После Украины Кисида вновь вернулся в Польшу, где в среду состоятся его встречи с руководством Польши.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Эксперт назвал цель поездки премьера Японии в Киев
21 марта, 15:36
 
В миреУкраинаЯпонияПольшаФумио КисидаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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