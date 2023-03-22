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Боеприпасы с обедненным ураном нанесут вред природе, считает эксперт - РИА Новости, 22.03.2023
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18:48 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/uran-1859877722.html
Боеприпасы с обедненным ураном нанесут вред природе, считает эксперт
Боеприпасы с обедненным ураном нанесут вред природе, считает эксперт - РИА Новости, 22.03.2023
Боеприпасы с обедненным ураном нанесут вред природе, считает эксперт
Использование боеприпасов, содержащих обедненный уран, на Украине нанесет вред окружающей среде в местах его применения и вызовет серьезные проблемы со... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:48
2023-03-22T18:48
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ТУНИС, 22 мар - РИА Новости. Использование боеприпасов, содержащих обедненный уран, на Украине нанесет вред окружающей среде в местах его применения и вызовет серьезные проблемы со здоровьем, заявил РИА Новости советник ливийского Комитета по окружающей среде и Комитета по атомной энергии Нури ад-Друки. Группа ливийских ученых-ядерщиков подготовила в 2018 году доклад, доказывающий применение НАТО в ходе бомбардировок Ливии в 2011 году боеприпасов с обедненным ураном. Входивший в группу ученых Нури ад-Друки тогда рассказал РИА Новости, что количество онкологических заболеваний в Ливии резко возросло после ее бомбардировок западной коалицией. "Использование снарядов с обедненным ураном опасно и вызовет серьезные проблемы со здоровьем и окружающей средой в районах, где они будут использоваться", - сказал ад-Друки, комментируя информацию о возможной передаче Лондоном Украине боеприпасов, содержащих обедненный уран. Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Президент РФ Владимир Путин, говоря об этой инициативе, сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации.
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в мире, лондон, украина, россия, сергей лавров, владимир путин
В мире, Лондон, Украина, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин
Боеприпасы с обедненным ураном нанесут вред природе, считает эксперт

Эксперт Нури ад-Друки: использование боеприпасов с обедненным ураном нанесет вред природе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Контейнер с обедненным гексафторидом урана. Архивное фото
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ТУНИС, 22 мар - РИА Новости. Использование боеприпасов, содержащих обедненный уран, на Украине нанесет вред окружающей среде в местах его применения и вызовет серьезные проблемы со здоровьем, заявил РИА Новости советник ливийского Комитета по окружающей среде и Комитета по атомной энергии Нури ад-Друки.
Группа ливийских ученых-ядерщиков подготовила в 2018 году доклад, доказывающий применение НАТО в ходе бомбардировок Ливии в 2011 году боеприпасов с обедненным ураном. Входивший в группу ученых Нури ад-Друки тогда рассказал РИА Новости, что количество онкологических заболеваний в Ливии резко возросло после ее бомбардировок западной коалицией.
"Использование снарядов с обедненным ураном опасно и вызовет серьезные проблемы со здоровьем и окружающей средой в районах, где они будут использоваться", - сказал ад-Друки, комментируя информацию о возможной передаче Лондоном Украине боеприпасов, содержащих обедненный уран.
Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Президент РФ Владимир Путин, говоря об этой инициативе, сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации.
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В МИД предупредили о последствиях применения снарядов с ураном на Украине
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