https://ria.ru/20230322/toplivo-1859818703.html
Россия отправила партию ядерного топлива через Финляндию
Россия отправила партию ядерного топлива через Финляндию - РИА Новости, 22.03.2023
Россия отправила партию ядерного топлива через Финляндию
Россия осуществила отправку очередной партии ядерного топлива через Финляндию, сообщает в среду финский государственный Центр радиационной безопасности (STUK). РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:25
2023-03-22T16:25
2023-03-22T16:25
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 мар - РИА Новости. Россия осуществила отправку очередной партии ядерного топлива через Финляндию, сообщает в среду финский государственный Центр радиационной безопасности (STUK). Впервые о подобной операции в Финляндии сообщалось 6 ноября 2022 года, тогда российское ядерное топливо было отправлено клиентам в других странах на самолете из города Лаппеэнранта. Финляндия используется в связи с отсутствием воздушного сообщения между Россией и Европой. В начале марта финский энергоконцерн Fortum отмечал, что продолжает закупать ядерное топливо для своей АЭС "Ловииса", находящейся в самой Финляндии, у российского ТВЭЛа. "Свежее ядерное топливо, отправленное из России, проследовало через Финляндию. Погрузка была произведена в аэропорту Хельсинки-Вантаа в субботу, 18 марта, на грузовой самолет", - говорится в сообщении финского госагентства. Место назначения груза не уточняется. Отмечается, что погрузка проходила в присутствии специалистов и органов правопорядка и прошла в штатном режиме.
https://ria.ru/20230317/rosatom-1858648975.html
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в мире, финляндия, россия, европа, твэл
В мире, Финляндия, Россия, Европа, ТВЭЛ
Россия отправила партию ядерного топлива через Финляндию
STUK: Россия отправила новую партию ядерного топлива через Финляндию