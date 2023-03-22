Губернатор позитивно оценил развитие станкостроения в Пензенской области
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиОлег Мельниченко
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
Олег Мельниченко. Архивное фото
ПЕНЗА, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил положительную динамику развития станкостроительного кластера в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Станки сейчас производятся в очень узкой группе - порядка 80 стран. При этом станкостроение играет ключевую роль как в экономике региона, так и всей нашей страны. Если страна производит станки, значит, она готова принять любой вызов, каким бы сложным он ни был. В советское время, хочу напомнить, за станками стояли в очереди, был так называемый "станковый голод", такой же голод есть и сейчас. Соответственно, кто первый сейчас освоит компетенции станкостроения, кто практически с нуля начнет создавать эту отрасль, тот впоследствии и будет контролировать в том числе серьезную долю нашего внутреннего российского рынка", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Губернатор в среду посетил ООО "Станкомашстрой", которое является конечным производителем продукции станкостроительного кластера "Пензастанкомаш", созданного в 2021 году при поддержке главы региона.
"У нас есть реальная возможность сделать регион ядром современного российского станкостроения. Над этим работает и руководство "Станкомашстроя", мы оказываем ему всестороннее содействие. Уверен, у пензенских предприятий, входящих в станкостроительный кластер, хорошие перспективы", - подчеркнул Мельниченко.
Гендиректор "Станкомашстроя" Олег Кочетков заявил губернатору, что основной задачей является увеличение производства от тысячи до полутора тысяч станков в год. "Мы идем пошагово, поэтапно увеличивая объем производства и долю локализации", - цитирует Кочеткова пресс-служба правительства.
Мельниченко в своем телеграм-канале уточнил, что кластер "Пензастанкомаш" объединяет 13 предприятий, два вуза, IT-колледж, шесть региональных институтов развития и организаций.
"Пензенская область - один из флагманов отечественного станкостроения. Каждый четвертый российский станок производится в нашем регионе... Под увеличение мощностей производства нужно больше высокопрофессиональных кадров. Поэтому проработаем с главой регионального минобра и министром экономического развития и промышленности области вопрос увеличения набора на соответствующие специальности в образовательных учреждениях региона", - написал он.
Другие новости региона читайте здесь>>