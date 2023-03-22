https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859799434.html
В Минобороны оценили потери украинских войск на Донецком направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 22.03.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Донецком направлении
Подразделения Южной группировки российских войск уничтожили за сутки на донецком направлении более 300 украинских военных, три бронемашины и две артиллерийские... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:27
2023-03-22T15:27
2023-03-22T15:29
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
акация (гаубица)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857464415_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_babc3611c2ad51b8394b403de0cc6a97.jpg
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Подразделения Южной группировки российских войск уничтожили за сутки на донецком направлении более 300 украинских военных, три бронемашины и две артиллерийские установки, заявили в среду в Минобороны РФ."На донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за прошедшие сутки уничтожено более трёхсот украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857464415_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_60ae5e657f04291d8f4caf69717f7f91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), акация (гаубица)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Акация (гаубица)
В Минобороны оценили потери украинских войск на Донецком направлении
Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военных