https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859799434.html

В Минобороны оценили потери украинских войск на Донецком направлении

В Минобороны оценили потери украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 22.03.2023

В Минобороны оценили потери украинских войск на Донецком направлении

Подразделения Южной группировки российских войск уничтожили за сутки на донецком направлении более 300 украинских военных, три бронемашины и две артиллерийские... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:27

2023-03-22T15:27

2023-03-22T15:29

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

акация (гаубица)

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Подразделения Южной группировки российских войск уничтожили за сутки на донецком направлении более 300 украинских военных, три бронемашины и две артиллерийские установки, заявили в среду в Минобороны РФ."На донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за прошедшие сутки уничтожено более трёхсот украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), акация (гаубица)