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В Минобороны оценили потери украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 22.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:27 22.03.2023 (обновлено: 15:29 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859799434.html
В Минобороны оценили потери украинских войск на Донецком направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 22.03.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Донецком направлении
Подразделения Южной группировки российских войск уничтожили за сутки на донецком направлении более 300 украинских военных, три бронемашины и две артиллерийские... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:27
2023-03-22T15:29
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
акация (гаубица)
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Подразделения Южной группировки российских войск уничтожили за сутки на донецком направлении более 300 украинских военных, три бронемашины и две артиллерийские установки, заявили в среду в Минобороны РФ."На донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за прошедшие сутки уничтожено более трёхсот украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), акация (гаубица)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Акация (гаубица)
В Минобороны оценили потери украинских войск на Донецком направлении

Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Подразделения Южной группировки российских войск уничтожили за сутки на донецком направлении более 300 украинских военных, три бронемашины и две артиллерийские установки, заявили в среду в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за прошедшие сутки уничтожено более трёхсот украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Акация (гаубица)
 
 
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