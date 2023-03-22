https://ria.ru/20230322/sotrudnichestvo-1859813443.html

Заморозка сотрудничества в АС лишила ряд стран российских компетенций

Заморозка сотрудничества в АС лишила ряд стран российских компетенций - РИА Новости, 22.03.2023

Заморозка сотрудничества в АС лишила ряд стран российских компетенций

Приостановка взаимодействия в рамках Арктического совета привела к лишению ряда арктических стран, не имеющих необходимых компетенций в Арктике, российских... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:07

2023-03-22T16:07

2023-03-22T16:07

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

николай корчунов

арктический совет

арктика

россия

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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Приостановка взаимодействия в рамках Арктического совета привела к лишению ряда арктических стран, не имеющих необходимых компетенций в Арктике, российских наработок, заявил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в которой принимают ученые и специалисты разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. "Более важно для тех, кто принял решение заморозить сотрудничество (в Арктическом совете), то, что они лишились огромного массива данных для того, чтобы выстраивать собственные научные модели, связанные с изменением климата, изменением охраны окружающей среды в арктическом регионе, потому что роль России в этих моделях наиболее значительна в силу размеров страны, береговой линии, морских пространств. Очевидно, что сложно рассчитывать, что научные модели этих стран будут действительно научно обоснованными, учитывать все риски, поскольку погрешности могут быть весьма значительными", - сказал Корчунов журналистам. Он объяснил, что многие приостановившие сотрудничество в Арктическом совете страны не имеют действительно серьезной экспертизы в вопросах вечной мерзлоты. "Если мы возьмем, к примеру, Швецию, Финляндию, то там практически нет вечной мерзлоты, соответственно у этих стран нет необходимой экспертизы… Мы формируем собственные модели, исходя из ресурсов, вклада нашей страны в арктический регион. Институт мерзлотоведения, всемирно известный, находится именно в Якутске", - уточнил посол. Он подчеркнул, что приостановка сотрудничества в Арктическом совете никак не повлияла на работу России в Арктике. "Реализация проектов этими странами не финансировалась. В рамках Арктического совета был институт поддержки проектов. Деятельность заморожена. Основным донором была Российская Федерация. И все средства в рамках этого фонда были направлены на реализацию собственных проектов на территории РФ, были связаны с целями ликвидации экологического ущерба. Например, речь идет о перевооружении рыбопромышленных предприятий в Мурманской области, которые предполагают отказ от фреона и перевод на нефреоновые технологии, технологии, которые не разрушают озоновый слой", - добавил Корчунов. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. -0-

https://ria.ru/20230322/arktika-1859765063.html

https://ria.ru/20230322/chekunkov-1859702886.html

арктика

россия

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Артем Смирнов

николай корчунов, арктический совет, арктика, россия