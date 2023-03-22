Заморозка сотрудничества в АС лишила ряд стран российских компетенций
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Николай Корчунов
Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Николай Корчунов
ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Приостановка взаимодействия в рамках Арктического совета привела к лишению ряда арктических стран, не имеющих необходимых компетенций в Арктике, российских наработок, заявил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.
В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в которой принимают ученые и специалисты разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
"Более важно для тех, кто принял решение заморозить сотрудничество (в Арктическом совете), то, что они лишились огромного массива данных для того, чтобы выстраивать собственные научные модели, связанные с изменением климата, изменением охраны окружающей среды в арктическом регионе, потому что роль России в этих моделях наиболее значительна в силу размеров страны, береговой линии, морских пространств. Очевидно, что сложно рассчитывать, что научные модели этих стран будут действительно научно обоснованными, учитывать все риски, поскольку погрешности могут быть весьма значительными", - сказал Корчунов журналистам.
Он объяснил, что многие приостановившие сотрудничество в Арктическом совете страны не имеют действительно серьезной экспертизы в вопросах вечной мерзлоты.
"Если мы возьмем, к примеру, Швецию, Финляндию, то там практически нет вечной мерзлоты, соответственно у этих стран нет необходимой экспертизы… Мы формируем собственные модели, исходя из ресурсов, вклада нашей страны в арктический регион. Институт мерзлотоведения, всемирно известный, находится именно в Якутске", - уточнил посол.
Он подчеркнул, что приостановка сотрудничества в Арктическом совете никак не повлияла на работу России в Арктике.
"Реализация проектов этими странами не финансировалась. В рамках Арктического совета был институт поддержки проектов. Деятельность заморожена. Основным донором была Российская Федерация. И все средства в рамках этого фонда были направлены на реализацию собственных проектов на территории РФ, были связаны с целями ликвидации экологического ущерба. Например, речь идет о перевооружении рыбопромышленных предприятий в Мурманской области, которые предполагают отказ от фреона и перевод на нефреоновые технологии, технологии, которые не разрушают озоновый слой", - добавил Корчунов.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. -0-