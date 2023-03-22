Рейтинг@Mail.ru
Заморозка сотрудничества в АС лишила ряд стран российских компетенций - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
16:07 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/sotrudnichestvo-1859813443.html
Заморозка сотрудничества в АС лишила ряд стран российских компетенций
Заморозка сотрудничества в АС лишила ряд стран российских компетенций - РИА Новости, 22.03.2023
Заморозка сотрудничества в АС лишила ряд стран российских компетенций
Приостановка взаимодействия в рамках Арктического совета привела к лишению ряда арктических стран, не имеющих необходимых компетенций в Арктике, российских... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:07
2023-03-22T16:07
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
николай корчунов
арктический совет
арктика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858008348_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_81cff3fc332c4f8af1ead949f8452f67.jpg
ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Приостановка взаимодействия в рамках Арктического совета привела к лишению ряда арктических стран, не имеющих необходимых компетенций в Арктике, российских наработок, заявил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в которой принимают ученые и специалисты разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. "Более важно для тех, кто принял решение заморозить сотрудничество (в Арктическом совете), то, что они лишились огромного массива данных для того, чтобы выстраивать собственные научные модели, связанные с изменением климата, изменением охраны окружающей среды в арктическом регионе, потому что роль России в этих моделях наиболее значительна в силу размеров страны, береговой линии, морских пространств. Очевидно, что сложно рассчитывать, что научные модели этих стран будут действительно научно обоснованными, учитывать все риски, поскольку погрешности могут быть весьма значительными", - сказал Корчунов журналистам. Он объяснил, что многие приостановившие сотрудничество в Арктическом совете страны не имеют действительно серьезной экспертизы в вопросах вечной мерзлоты. "Если мы возьмем, к примеру, Швецию, Финляндию, то там практически нет вечной мерзлоты, соответственно у этих стран нет необходимой экспертизы… Мы формируем собственные модели, исходя из ресурсов, вклада нашей страны в арктический регион. Институт мерзлотоведения, всемирно известный, находится именно в Якутске", - уточнил посол. Он подчеркнул, что приостановка сотрудничества в Арктическом совете никак не повлияла на работу России в Арктике. "Реализация проектов этими странами не финансировалась. В рамках Арктического совета был институт поддержки проектов. Деятельность заморожена. Основным донором была Российская Федерация. И все средства в рамках этого фонда были направлены на реализацию собственных проектов на территории РФ, были связаны с целями ликвидации экологического ущерба. Например, речь идет о перевооружении рыбопромышленных предприятий в Мурманской области, которые предполагают отказ от фреона и перевод на нефреоновые технологии, технологии, которые не разрушают озоновый слой", - добавил Корчунов. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. -0-
https://ria.ru/20230322/arktika-1859765063.html
https://ria.ru/20230322/chekunkov-1859702886.html
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858008348_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_bd1de7bd73cf479750265b123eacbabc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай корчунов, арктический совет, арктика, россия
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Николай Корчунов, Арктический совет, Арктика, Россия

Заморозка сотрудничества в АС лишила ряд стран российских компетенций

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Николай Корчунов
Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Николай Корчунов
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Приостановка взаимодействия в рамках Арктического совета привела к лишению ряда арктических стран, не имеющих необходимых компетенций в Арктике, российских наработок, заявил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.
В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в которой принимают ученые и специалисты разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на открытии фестиваля Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Козлов назвал главной задачей в Арктике обеспечение безопасности ее жителей
Вчера, 13:30
"Более важно для тех, кто принял решение заморозить сотрудничество (в Арктическом совете), то, что они лишились огромного массива данных для того, чтобы выстраивать собственные научные модели, связанные с изменением климата, изменением охраны окружающей среды в арктическом регионе, потому что роль России в этих моделях наиболее значительна в силу размеров страны, береговой линии, морских пространств. Очевидно, что сложно рассчитывать, что научные модели этих стран будут действительно научно обоснованными, учитывать все риски, поскольку погрешности могут быть весьма значительными", - сказал Корчунов журналистам.
Он объяснил, что многие приостановившие сотрудничество в Арктическом совете страны не имеют действительно серьезной экспертизы в вопросах вечной мерзлоты.
"Если мы возьмем, к примеру, Швецию, Финляндию, то там практически нет вечной мерзлоты, соответственно у этих стран нет необходимой экспертизы… Мы формируем собственные модели, исходя из ресурсов, вклада нашей страны в арктический регион. Институт мерзлотоведения, всемирно известный, находится именно в Якутске", - уточнил посол.
Он подчеркнул, что приостановка сотрудничества в Арктическом совете никак не повлияла на работу России в Арктике.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Чекунков: Россия фокусирует приоритетное внимание на перспективах Арктики
Вчера, 10:45
"Реализация проектов этими странами не финансировалась. В рамках Арктического совета был институт поддержки проектов. Деятельность заморожена. Основным донором была Российская Федерация. И все средства в рамках этого фонда были направлены на реализацию собственных проектов на территории РФ, были связаны с целями ликвидации экологического ущерба. Например, речь идет о перевооружении рыбопромышленных предприятий в Мурманской области, которые предполагают отказ от фреона и перевод на нефреоновые технологии, технологии, которые не разрушают озоновый слой", - добавил Корчунов.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. -0-
 
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыНиколай КорчуновАрктический советАрктикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала