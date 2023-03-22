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Лавров обсудил с главой МИД Эритреи военное сотрудничество
Лавров обсудил с главой МИД Эритреи военное сотрудничество - РИА Новости, 22.03.2023
Лавров обсудил с главой МИД Эритреи военное сотрудничество
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Эритреи Османом Салехом военное сотрудничество стран. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:48
2023-03-22T14:48
2023-03-22T14:48
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Эритреи Османом Салехом военное сотрудничество стран. В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает в Сочи своего коллегу из Эритреи. "Говорили мы о сотрудничестве в военной, военно-технической сфере, и в целом, в сфере обеспечения безопасности. Это важный аспект нашего взаимодействия, учитывая, в частности, ситуацию в регионе Африканского Рога, и сохраняющиеся здесь трения между находящимися в регионе странами", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом.
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в мире, россия, эритрея, сергей лавров, сочи
В мире, Россия, Эритрея, Сергей Лавров, Сочи
Лавров обсудил с главой МИД Эритреи военное сотрудничество
Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Эритреи Салехом военное сотрудничество двух стран
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Эритреи Османом Салехом военное сотрудничество стран.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает в Сочи
своего коллегу из Эритреи.
"Говорили мы о сотрудничестве в военной, военно-технической сфере, и в целом, в сфере обеспечения безопасности. Это важный аспект нашего взаимодействия, учитывая, в частности, ситуацию в регионе Африканского Рога, и сохраняющиеся здесь трения между находящимися в регионе странами", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом.
Россия и Эритрея создадут механизм консультаций по торговле, сообщил Лавров