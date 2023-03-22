https://ria.ru/20230322/sotrudnichestvo-1859788335.html

Лавров обсудил с главой МИД Эритреи военное сотрудничество

Лавров обсудил с главой МИД Эритреи военное сотрудничество - РИА Новости, 22.03.2023

Лавров обсудил с главой МИД Эритреи военное сотрудничество

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Эритреи Османом Салехом военное сотрудничество стран. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:48

2023-03-22T14:48

2023-03-22T14:48

в мире

россия

эритрея

сергей лавров

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Эритреи Османом Салехом военное сотрудничество стран. В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает в Сочи своего коллегу из Эритреи. "Говорили мы о сотрудничестве в военной, военно-технической сфере, и в целом, в сфере обеспечения безопасности. Это важный аспект нашего взаимодействия, учитывая, в частности, ситуацию в регионе Африканского Рога, и сохраняющиеся здесь трения между находящимися в регионе странами", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом.

https://ria.ru/20230127/rossiya-1847741975.html

россия

эритрея

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, эритрея, сергей лавров, сочи