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В природном заказнике "Долина реки Сетунь" заметили первых скворцов - РИА Новости, 22.03.2023
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18:27 22.03.2023 (обновлено: 22:10 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/skvortsy-1859872531.html
В природном заказнике "Долина реки Сетунь" заметили первых скворцов
В природном заказнике "Долина реки Сетунь" заметили первых скворцов - РИА Новости, 22.03.2023
В природном заказнике "Долина реки Сетунь" заметили первых скворцов
Первых скворцов заметили в природном заказнике "Долина реки Сетунь" в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды". РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:27
2023-03-22T22:10
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Первых скворцов заметили в природном заказнике "Долина реки Сетунь" в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды"."Первых скворцов удалось увидеть в природном заказнике "Долина реки Сетунь". Первыми прилетают самцы и ищут места для гнезд, скворечники или дупла. Самки присоединяются к ним чуть позже", — говорится в сообщении.Ранее в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщалось, что первыми на природные территории столицы вернутся обыкновенный скворец, белая трясогузка, сизая чайка, зяблик, чирок-трескунок, полевой жаворонок, чибис, они прилетят уже в этом месяце.
https://ria.ru/20230322/leopard-1859697414.html
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Хорошие новости, Мосприрода, Москва
В природном заказнике "Долина реки Сетунь" заметили первых скворцов

В природном заказнике "Долина реки Сетунь" в Москве заметили первых скворцов

© Фото : Мосприрода/TelegramПервые скворцы в природном заказнике "Долина реки Сетунь" в Москве
Первые скворцы в природном заказнике Долина реки Сетунь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Мосприрода/Telegram
Первые скворцы в природном заказнике "Долина реки Сетунь" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Первых скворцов заметили в природном заказнике "Долина реки Сетунь" в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды".
"Первых скворцов удалось увидеть в природном заказнике "Долина реки Сетунь". Первыми прилетают самцы и ищут места для гнезд, скворечники или дупла. Самки присоединяются к ним чуть позже", — говорится в сообщении.
Ранее в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщалось, что первыми на природные территории столицы вернутся обыкновенный скворец, белая трясогузка, сизая чайка, зяблик, чирок-трескунок, полевой жаворонок, чибис, они прилетят уже в этом месяце.
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