https://ria.ru/20230322/skvortsy-1859872531.html
В природном заказнике "Долина реки Сетунь" заметили первых скворцов
В природном заказнике "Долина реки Сетунь" заметили первых скворцов - РИА Новости, 22.03.2023
В природном заказнике "Долина реки Сетунь" заметили первых скворцов
Первых скворцов заметили в природном заказнике "Долина реки Сетунь" в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды". РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:27
2023-03-22T18:27
2023-03-22T22:10
хорошие новости
мосприрода
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859871777_0:0:2476:1393_1920x0_80_0_0_2d6ce1a589c0c0e7ba85680579a17bdf.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Первых скворцов заметили в природном заказнике "Долина реки Сетунь" в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды"."Первых скворцов удалось увидеть в природном заказнике "Долина реки Сетунь". Первыми прилетают самцы и ищут места для гнезд, скворечники или дупла. Самки присоединяются к ним чуть позже", — говорится в сообщении.Ранее в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщалось, что первыми на природные территории столицы вернутся обыкновенный скворец, белая трясогузка, сизая чайка, зяблик, чирок-трескунок, полевой жаворонок, чибис, они прилетят уже в этом месяце.
https://ria.ru/20230322/leopard-1859697414.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859871777_72:0:1929:1393_1920x0_80_0_0_47fc914b782eda0f0c6b6c364a8f1f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, москва
Хорошие новости, Мосприрода, Москва
В природном заказнике "Долина реки Сетунь" заметили первых скворцов
В природном заказнике "Долина реки Сетунь" в Москве заметили первых скворцов
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Первых скворцов заметили в природном заказнике "Долина реки Сетунь" в Москве, сообщается
в Telegram-канале "Мосприроды".
"Первых скворцов удалось увидеть в природном заказнике "Долина реки Сетунь". Первыми прилетают самцы и ищут места для гнезд, скворечники или дупла. Самки присоединяются к ним чуть позже", — говорится в сообщении.
Ранее в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщалось, что первыми на природные территории столицы вернутся обыкновенный скворец, белая трясогузка, сизая чайка, зяблик, чирок-трескунок, полевой жаворонок, чибис, они прилетят уже в этом месяце.
Занятия "фитнесом" редчайшего леопарда в нацпарке Приморья попали на видео