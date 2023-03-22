https://ria.ru/20230322/skvortsy-1859872531.html

В природном заказнике "Долина реки Сетунь" заметили первых скворцов

В природном заказнике "Долина реки Сетунь" заметили первых скворцов - РИА Новости, 22.03.2023

В природном заказнике "Долина реки Сетунь" заметили первых скворцов

Первых скворцов заметили в природном заказнике "Долина реки Сетунь" в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды". РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T18:27

2023-03-22T18:27

2023-03-22T22:10

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Первых скворцов заметили в природном заказнике "Долина реки Сетунь" в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды"."Первых скворцов удалось увидеть в природном заказнике "Долина реки Сетунь". Первыми прилетают самцы и ищут места для гнезд, скворечники или дупла. Самки присоединяются к ним чуть позже", — говорится в сообщении.Ранее в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщалось, что первыми на природные территории столицы вернутся обыкновенный скворец, белая трясогузка, сизая чайка, зяблик, чирок-трескунок, полевой жаворонок, чибис, они прилетят уже в этом месяце.

https://ria.ru/20230322/leopard-1859697414.html

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