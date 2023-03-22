https://ria.ru/20230322/rossiya-1859814372.html

Австрийский министр заявил, что Россия всегда будет важна для Европы

Австрийский министр заявил, что Россия всегда будет важна для Европы - РИА Новости, 22.03.2023

Австрийский министр заявил, что Россия всегда будет важна для Европы

Россия всегда будет важна для Европы, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:09

2023-03-22T16:09

2023-03-22T16:33

россия

австрия

александер шалленберг

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия всегда будет важна для Европы, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.Он добавил, что Австрия ослабит такие связи, но и это не может произойти "за одну ночь". "Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет", — указал Шалленберг. По его словам, Россия и дальше будет крупнейшим соседом Европы, а также "второй ядерной державой в мире". Министр напомнил, что 91 процент западных компаний все еще ведут деятельность в России, также в стране работает большое количество европейских финансовых организаций. Шалленберг выразил мнение, что по их списку можно понять, кто есть кто в западном банковском мире. Кроме того, он высказался против введения новых санкций против Москвы. "У нас были огромные пакеты санкций. Дайте им время, чтобы заработать", — подчеркнул он. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли из страны. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против Москвы. Российские власти не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал этой политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и вредят тем, кто их ввел. Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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https://ria.ru/20230319/krym-1858887503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, австрия, александер шалленберг, в мире, евросоюз