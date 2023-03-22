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Львова-Белова рассказала о раненом мальчике, который прошел лечение в ДНР
Львова-Белова рассказала о раненом мальчике, который прошел лечение в ДНР - РИА Новости, 22.03.2023
Львова-Белова рассказала о раненом мальчике, который прошел лечение в ДНР
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о раненом мальчике, который прошел лечение в ДНР: после воссоединения с... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:44
2023-03-22T16:44
2023-03-22T16:44
донецкая народная республика
украина
россия
владимир зеленский
мария львова-белова
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о раненом мальчике, который прошел лечение в ДНР: после воссоединения с бабушкой на Украине в больницу к нему приехал Владимир Зеленский и убеждал мальчика, что в ДНР с ним "плохо обходились", при этом на Украине ему даже не сменили повязки. "Очень много таких моментов, когда я сидела, например, у постели мальчика, у которого погибли родители, он был весь израненный, и в травматологии врачи совершенно потрясающие... он его прям по частям собрал, его там холили и лелеяли, и когда нашли бабушку на территории Украины и передали этого ребенка туда, так к нему приезжал Зеленский и рассказывал о том, как с ним плохо обходились", - рассказала Львова-Белова в интервью на Первому каналу. Для мальчика, сказала она, привезли все необходимое, "любое железо, которое помогало ему срастить ноги". "А ему даже в момент, когда Зеленский приехал в больницу, ему даже не поменяли повязки, с которыми он с Донецкой Народной Республики приехал", - сказала детский омбудсмен. По ее словам, таких моментов настолько много, что если думать каждый раз, почему так, можно сойти с ума. "Я с этим мальчиком вот у кровати около его сидела, плакала с ним", - поделилась омбудсмен.
https://ria.ru/20230322/deti-1859813029.html
https://ria.ru/20230320/evakuatsiya-1859036469.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, украина, россия, владимир зеленский, мария львова-белова, общество
Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мария Львова-Белова, Общество
Львова-Белова рассказала о раненом мальчике, который прошел лечение в ДНР
Львова-Белова: мальчику, которого спасли в ДНР, на Украине даже не сменили повязки
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала
о раненом мальчике, который прошел лечение в ДНР: после воссоединения с бабушкой на Украине в больницу к нему приехал Владимир Зеленский и убеждал мальчика, что в ДНР с ним "плохо обходились", при этом на Украине ему даже не сменили повязки.
"Очень много таких моментов, когда я сидела, например, у постели мальчика, у которого погибли родители, он был весь израненный, и в травматологии врачи совершенно потрясающие... он его прям по частям собрал, его там холили и лелеяли, и когда нашли бабушку на территории Украины и передали этого ребенка туда, так к нему приезжал Зеленский и рассказывал о том, как с ним плохо обходились", - рассказала Львова-Белова в интервью на Первому каналу.
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Для мальчика, сказала она, привезли все необходимое, "любое железо, которое помогало ему срастить ноги". "А ему даже в момент, когда Зеленский приехал в больницу, ему даже не поменяли повязки, с которыми он с Донецкой Народной Республики приехал", - сказала детский омбудсмен.
По ее словам, таких моментов настолько много, что если думать каждый раз, почему так, можно сойти с ума. "Я с этим мальчиком вот у кровати около его сидела, плакала с ним", - поделилась омбудсмен.
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