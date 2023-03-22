https://ria.ru/20230322/rebenok-1859828299.html

Львова-Белова рассказала о раненом мальчике, который прошел лечение в ДНР

Львова-Белова рассказала о раненом мальчике, который прошел лечение в ДНР - РИА Новости, 22.03.2023

Львова-Белова рассказала о раненом мальчике, который прошел лечение в ДНР

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о раненом мальчике, который прошел лечение в ДНР: после воссоединения с... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:44

2023-03-22T16:44

2023-03-22T16:44

донецкая народная республика

украина

россия

владимир зеленский

мария львова-белова

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о раненом мальчике, который прошел лечение в ДНР: после воссоединения с бабушкой на Украине в больницу к нему приехал Владимир Зеленский и убеждал мальчика, что в ДНР с ним "плохо обходились", при этом на Украине ему даже не сменили повязки. "Очень много таких моментов, когда я сидела, например, у постели мальчика, у которого погибли родители, он был весь израненный, и в травматологии врачи совершенно потрясающие... он его прям по частям собрал, его там холили и лелеяли, и когда нашли бабушку на территории Украины и передали этого ребенка туда, так к нему приезжал Зеленский и рассказывал о том, как с ним плохо обходились", - рассказала Львова-Белова в интервью на Первому каналу. Для мальчика, сказала она, привезли все необходимое, "любое железо, которое помогало ему срастить ноги". "А ему даже в момент, когда Зеленский приехал в больницу, ему даже не поменяли повязки, с которыми он с Донецкой Народной Республики приехал", - сказала детский омбудсмен. По ее словам, таких моментов настолько много, что если думать каждый раз, почему так, можно сойти с ума. "Я с этим мальчиком вот у кровати около его сидела, плакала с ним", - поделилась омбудсмен.

https://ria.ru/20230322/deti-1859813029.html

https://ria.ru/20230320/evakuatsiya-1859036469.html

донецкая народная республика

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, россия, владимир зеленский, мария львова-белова, общество