https://ria.ru/20230322/privetstvie-1859165780.html

Глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал участников конференции по климату

Глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал участников конференции по климату - РИА Новости, 22.03.2023

Глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал участников конференции по климату

Глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал участников Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проходит РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:17

2023-03-22T10:17

2023-03-22T10:17

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

сергей лавров

россия

якутск

арктический совет

республика саха (якутия)

климат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859187683_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_97e76ef4d0251a01f8cab8092fa735a9.jpg

Глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал участников Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

россия

якутск

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал участников конференции по климату Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. 2023-03-22T10:17 true PT3M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей лавров, россия, якутск, арктический совет, республика саха (якутия), видео, климат, мерзлота