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Глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал участников конференции по климату - РИА Новости, 22.03.2023
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Шапка супертега Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
10:17 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/privetstvie-1859165780.html
Глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал участников конференции по климату
Глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал участников конференции по климату - РИА Новости, 22.03.2023
Глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал участников конференции по климату
Глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал участников Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проходит РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:17
2023-03-22T10:17
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
сергей лавров
россия
якутск
арктический совет
республика саха (якутия)
климат
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Глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал участников Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
россия
якутск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал участников конференции по климату
Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
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сергей лавров, россия, якутск, арктический совет, республика саха (якутия), видео, климат, мерзлота
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Сергей Лавров, Россия, Якутск, Арктический совет, Республика Саха (Якутия), Климат, мерзлота
Глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал участников конференции по климату
Глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал участников Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал участников конференции по климату

Читать ria.ru в
Глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал участников Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
 
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыСергей ЛавровРоссияЯкутскАрктический советРеспублика Саха (Якутия)Климатмерзлота
 
 
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