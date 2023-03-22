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В Екатеринбурге ночью загорелось здание первого музея Ельцина - РИА Новости, 22.03.2023
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Культура
 
09:13 22.03.2023 (обновлено: 11:58 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/pozhar-1859678591.html
В Екатеринбурге ночью загорелось здание первого музея Ельцина
В Екатеринбурге ночью загорелось здание первого музея Ельцина - РИА Новости, 22.03.2023
В Екатеринбурге ночью загорелось здание первого музея Ельцина
Административное здание на улице Коминтерна, 16 в Екатеринбурге, в котором располагался первый музей Бориса Ельцина, горело ночью в среду на площади 50... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:13
2023-03-22T11:58
происшествия
екатеринбург
борис ельцин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мемориал
skoda auto
kia rio
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Административное здание на улице Коминтерна, 16 в Екатеринбурге, в котором располагался первый музей Бориса Ельцина, горело ночью в среду на площади 50 "квадратов", предварительная причина пожара - поджог, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило к спасателям в 01.13 (23.13 мск), ликвидировали возгорание в 02.21 (00.21 мск). "На площади 50 квадратных метров повреждены кузова автомобилей Kia Rio, Skoda Octavia и Porshe Cayenne, фасад и кровля 8-ми этажного административного здания. В тушении пожара были задействованы девять единиц техники, 29 человек личного состава", - уточняют в главке. "Предварительная причина пожара - поджог, там будут проводиться оперативно-следственные мероприятия, пострадавших нет", - также сообщили РИА Новости в МЧС. Судя по данным картографических компаний, в здании находятся 85 организаций, некоторые из них принадлежат Фонду Ельцина, по информации местных СМИ, недавно туда переехал уральский "Мемориал"*. Ранее в разговоре с РИА Новости глава "Мемориала"* в Екатеринбурге Алексей Мосин не подтвердил, что им предоставлена аренда в этом здании, однако позже местная пресса запечатлела, как организация переезжала на Коминтерна, 16.
https://ria.ru/20230322/pozhar-1859647642.html
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происшествия, екатеринбург, борис ельцин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мемориал, skoda auto, kia rio, skoda octavia, новости культуры
Происшествия, Екатеринбург, Борис Ельцин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мемориал, Skoda Auto, Kia Rio, Skoda Octavia, Культура, Новости культуры
В Екатеринбурге ночью загорелось здание первого музея Ельцина

В Екатеринбурге ночью загорелось здание первого музея Ельцина

© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиПожарные машины
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
Пожарные машины. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Административное здание на улице Коминтерна, 16 в Екатеринбурге, в котором располагался первый музей Бориса Ельцина, горело ночью в среду на площади 50 "квадратов", предварительная причина пожара - поджог, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило к спасателям в 01.13 (23.13 мск), ликвидировали возгорание в 02.21 (00.21 мск).
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"На площади 50 квадратных метров повреждены кузова автомобилей Kia Rio, Skoda Octavia и Porshe Cayenne, фасад и кровля 8-ми этажного административного здания. В тушении пожара были задействованы девять единиц техники, 29 человек личного состава", - уточняют в главке.
"Предварительная причина пожара - поджог, там будут проводиться оперативно-следственные мероприятия, пострадавших нет", - также сообщили РИА Новости в МЧС.
Судя по данным картографических компаний, в здании находятся 85 организаций, некоторые из них принадлежат Фонду Ельцина, по информации местных СМИ, недавно туда переехал уральский "Мемориал"*. Ранее в разговоре с РИА Новости глава "Мемориала"* в Екатеринбурге Алексей Мосин не подтвердил, что им предоставлена аренда в этом здании, однако позже местная пресса запечатлела, как организация переезжала на Коминтерна, 16.
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КультураПроисшествияЕкатеринбургБорис ЕльцинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МемориалSkoda AutoKia RioSkoda OctaviaНовости культуры
 
 
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