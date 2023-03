https://ria.ru/20230322/politika-1859761985.html

Большая игра Си. Чем обернулся для Запада визит лидера Китая в Москву

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Приезд Си Цзиньпина в Россию обеспокоил Запад и его союзников. Эксперты и политики разошлись в оценках переговоров председателя КНР с президентом Владимиром Путиным. О зарубежной реакции на историческую встречу — в материале РИА Новости.Открытые опасенияВ комментарии для издания Newsweek бывший старший советник по России в Совете нацбезопасности США Томас Грэм отметил, что "символизм визита Си крайне важен для Путина". И у Вашингтона появился новый повод для беспокойства. "Китай заинтересован в демонстрации того, что Соединенные Штаты — не единственный игрок", — уточняет аналитик.Официальный представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби опасается, что Пекин воспользуется визитом, чтобы добиться прекращения огня на Украине. Это, полагает он, позволило бы России закрепить территориальные приобретения.При этом Кирби попытался занизить значимость встречи лидеров. "Мы не рассматриваем эти переговоры и растущую близость двух стран как нечто большее, чем брак по расчету", — заверил он.По оценке The New York Times, Китай и Россия продолжат "вести дела в обычном режиме". Но экономическое партнерство расширят, поскольку обеим странам необходима защита от "карательных мер Запада".Американская газета The Washington Post признает, что углубились не только экономические, но и политические связи Москвы и Пекина. Западу послали "четкий сигнал о решимости дать отпор глобальному господству Соединенных Штатов". Развитие взаимодействия "лишь начинается", заключают в WP.The Wall Street Journal подчеркивает, что дальнейшее сближение Путина и Си "вызывает серьезную озабоченность в западных столицах, где в этой паре видят потенциально мощного соперника США и их союзников".Старший научный сотрудник Центра ближневосточной политики в Брукингсе Шади Хамид указывает: визит Си в Москву последовал за крупным дипломатическим соглашением между Саудовской Аравией и Ираном, заключенным при посредничестве Китая. КНР "как бы ступила на традиционную территорию США в качестве главного посредника". "Значит, Пекин не собирается вести себя "хорошо" и подчиняться Вашингтону", — делает вывод эксперт.CNN тоже упоминает ирано-саудовское урегулирование, а также то, что Си стремится стать миротворцем и на Украине, "отняв эту роль у США".Сеанс самоубежденияПомимо откровенных опасений, прозвучали и другие оценки. Некоторые западные аналитики и политики убеждают себя в том, что состоявшийся визит — не признак стратегического сближения Москвы и Пекина, а часть большой игры КНР.Так, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в немецком Der Spiegel утверждает: поездка Си демонстрирует изменения в двусторонних отношениях."Сейчас сложился четкий баланс сил, и Москва стала младшим партнером Пекина из-за самоизоляции. Россия превратилась в дисконтную заправку для Китая. Конечно, Си это ценит", — рассуждает Хойсген. Схожее мнение выразили и в Financial Times, с той же формулировкой — "младший партнер".Британская The Guardian подчеркивает важность личной дружбы Путина и Си для российско-китайских отношений, но уточняет: "Это не отменяет того, что Москва все сильнее зависит от Пекина".Французская Le Monde пишет о том, что КНР стремится продемонстрировать миру "реальность и прочность "безграничного" партнерства" с Россией. "Однако за фасадом Китай остается осторожным. При голосовании по каждой резолюции ООН [по Украине] Пекин воздерживался", — добавляет газета. И продолжает: "КНР никогда не была готова идти на риск ради Москвы, включая дорогостоящие вторичные санкции".Bloomberg считает, что Путин и Си подошли к переговорам с принципиально разными повестками. Пекин "хочет способствовать все более несбалансированному раскладу сил между Китаем и Россией. <…> КНР получит значительные скидки на российскую нефть и газ, постарается перестроить глобальную энергетическую систему, чтобы сделать себя основным потребителем [по низким ценам] и таким образом поднять национальную экономику".Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung соглашается, что визит Си "крайне символичен". "Но в нем нет чего-то нового. Россия и Китай — многолетние партнеры, и уже до этого их сотрудничество было направлено против Запада", — уточняет газета. КНР выигрывает от новых обстоятельств в экономическом отношении, так как не только получает российскую нефть по выгодной цене, но и может увеличить экспорт. "У Си есть множество причин поддерживать дружбу с Путиным, но мало резонов выступать в качестве нейтрального посредника между Москвой и Киевом", — заключает автор статьи.В Кремле прокомментировали западные оценки. "Практически по всем вопросам эта реакция носит недружественный и глубоко враждебный характер — это ни для кого не секрет. Не является исключением и освещение этого важного визита", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что для Москвы принципиален результат переговоров, а не отклик на него "стран коллективного Запада".Попытки перехватить повесткуОб обеспокоенности недружественных России стран свидетельствует и то, как там пытались отвлечь внимание о исторического визита.Например, неожиданно в Киев прибыл премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом заранее не сообщали, и поездка будто случайно совпала с московским саммитом. Кисида последним из глав государств "Большой семерки" навестил Зеленского после начала специальной военной операции.Японское агентство Kyodo так же внезапно проинформировало, что Канада якобы еще в январе предложила Токио, Вашингтону и Сеулу создать очередной четырехсторонний альянс "в рамках усилий по противодействию Китаю и России".Во время пребывания в Москве китайского лидера напомнила о себе и Великобритания. Замминистра обороны страны Аннабель Голди неожиданно объявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.США, в свою очередь, пообещали Киеву дополнительную военную помощь на 350 миллионов долларов. Как заявил 22 марта госсекретарь Блинкен, в новый пакет вооружений войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боевые машины пехоты Bradley, гаубицы и противотанковые средства. А Джон Кирби сказал, что Джо Байден намерен лично побеседовать с Си Цзиньпином по телефону. Но дату пока не согласовали.Как бы то ни было, реакция Запада на переговоры Путина и Си продемонстрировала растущее влияние связки Москва — Пекин на общемировую политическую повестку.

