Большая игра Си. Чем обернулся для Запада визит лидера Китая в Москву
© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Приезд Си Цзиньпина в Россию обеспокоил Запад и его союзников. Эксперты и политики разошлись в оценках переговоров председателя КНР с президентом Владимиром Путиным. О зарубежной реакции на историческую встречу — в материале РИА Новости.
Открытые опасения
В комментарии для издания Newsweek бывший старший советник по России в Совете нацбезопасности США Томас Грэм отметил, что "символизм визита Си крайне важен для Путина". И у Вашингтона появился новый повод для беспокойства. "Китай заинтересован в демонстрации того, что Соединенные Штаты — не единственный игрок", — уточняет аналитик.
Официальный представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби опасается, что Пекин воспользуется визитом, чтобы добиться прекращения огня на Украине. Это, полагает он, позволило бы России закрепить территориальные приобретения.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжон Кирби
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джон Кирби
При этом Кирби попытался занизить значимость встречи лидеров. "Мы не рассматриваем эти переговоры и растущую близость двух стран как нечто большее, чем брак по расчету", — заверил он.
По оценке The New York Times, Китай и Россия продолжат "вести дела в обычном режиме". Но экономическое партнерство расширят, поскольку обеим странам необходима защита от "карательных мер Запада".
Американская газета The Washington Post признает, что углубились не только экономические, но и политические связи Москвы и Пекина. Западу послали "четкий сигнал о решимости дать отпор глобальному господству Соединенных Штатов". Развитие взаимодействия "лишь начинается", заключают в WP.
The Wall Street Journal подчеркивает, что дальнейшее сближение Путина и Си "вызывает серьезную озабоченность в западных столицах, где в этой паре видят потенциально мощного соперника США и их союзников".
Старший научный сотрудник Центра ближневосточной политики в Брукингсе Шади Хамид указывает: визит Си в Москву последовал за крупным дипломатическим соглашением между Саудовской Аравией и Ираном, заключенным при посредничестве Китая. КНР "как бы ступила на традиционную территорию США в качестве главного посредника". "Значит, Пекин не собирается вести себя "хорошо" и подчиняться Вашингтону", — делает вывод эксперт.
CNN тоже упоминает ирано-саудовское урегулирование, а также то, что Си стремится стать миротворцем и на Украине, "отняв эту роль у США".
Сеанс самоубеждения
Помимо откровенных опасений, прозвучали и другие оценки. Некоторые западные аналитики и политики убеждают себя в том, что состоявшийся визит — не признак стратегического сближения Москвы и Пекина, а часть большой игры КНР.
© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после окончания российско-китайских переговоров в Москве
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после окончания российско-китайских переговоров в Москве
Так, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в немецком Der Spiegel утверждает: поездка Си демонстрирует изменения в двусторонних отношениях.
"Сейчас сложился четкий баланс сил, и Москва стала младшим партнером Пекина из-за самоизоляции. Россия превратилась в дисконтную заправку для Китая. Конечно, Си это ценит", — рассуждает Хойсген. Схожее мнение выразили и в Financial Times, с той же формулировкой — "младший партнер".
Британская The Guardian подчеркивает важность личной дружбы Путина и Си для российско-китайских отношений, но уточняет: "Это не отменяет того, что Москва все сильнее зависит от Пекина".
Французская Le Monde пишет о том, что КНР стремится продемонстрировать миру "реальность и прочность "безграничного" партнерства" с Россией. "Однако за фасадом Китай остается осторожным. При голосовании по каждой резолюции ООН [по Украине] Пекин воздерживался", — добавляет газета. И продолжает: "КНР никогда не была готова идти на риск ради Москвы, включая дорогостоящие вторичные санкции".
Bloomberg считает, что Путин и Си подошли к переговорам с принципиально разными повестками. Пекин "хочет способствовать все более несбалансированному раскладу сил между Китаем и Россией. <…> КНР получит значительные скидки на российскую нефть и газ, постарается перестроить глобальную энергетическую систему, чтобы сделать себя основным потребителем [по низким ценам] и таким образом поднять национальную экономику".
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung соглашается, что визит Си "крайне символичен". "Но в нем нет чего-то нового. Россия и Китай — многолетние партнеры, и уже до этого их сотрудничество было направлено против Запада", — уточняет газета. КНР выигрывает от новых обстоятельств в экономическом отношении, так как не только получает российскую нефть по выгодной цене, но и может увеличить экспорт. "У Си есть множество причин поддерживать дружбу с Путиным, но мало резонов выступать в качестве нейтрального посредника между Москвой и Киевом", — заключает автор статьи.
В Кремле прокомментировали западные оценки. "Практически по всем вопросам эта реакция носит недружественный и глубоко враждебный характер — это ни для кого не секрет. Не является исключением и освещение этого важного визита", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что для Москвы принципиален результат переговоров, а не отклик на него "стран коллективного Запада".
Попытки перехватить повестку
Об обеспокоенности недружественных России стран свидетельствует и то, как там пытались отвлечь внимание о исторического визита.
Например, неожиданно в Киев прибыл премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом заранее не сообщали, и поездка будто случайно совпала с московским саммитом. Кисида последним из глав государств "Большой семерки" навестил Зеленского после начала специальной военной операции.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Японии Фумио Кисида в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в Киеве
Японское агентство Kyodo так же внезапно проинформировало, что Канада якобы еще в январе предложила Токио, Вашингтону и Сеулу создать очередной четырехсторонний альянс "в рамках усилий по противодействию Китаю и России".
Во время пребывания в Москве китайского лидера напомнила о себе и Великобритания. Замминистра обороны страны Аннабель Голди неожиданно объявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.
США, в свою очередь, пообещали Киеву дополнительную военную помощь на 350 миллионов долларов. Как заявил 22 марта госсекретарь Блинкен, в новый пакет вооружений войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боевые машины пехоты Bradley, гаубицы и противотанковые средства. А Джон Кирби сказал, что Джо Байден намерен лично побеседовать с Си Цзиньпином по телефону. Но дату пока не согласовали.
Как бы то ни было, реакция Запада на переговоры Путина и Си продемонстрировала растущее влияние связки Москва — Пекин на общемировую политическую повестку.