https://ria.ru/20230322/podtopleniya-1859828923.html

В шести округах Подмосковья устраняют последствия подтоплений

В шести округах Подмосковья устраняют последствия подтоплений - РИА Новости, 22.03.2023

В шести округах Подмосковья устраняют последствия подтоплений

Глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик сообщил об устранении последствий подтоплений в шести округах региона. По его словам, проблема возникла в результате... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:45

2023-03-22T16:45

2023-03-22T16:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик сообщил об устранении последствий подтоплений в шести округах региона. По его словам, проблема возникла в результате таяния снега на некоторых участках дорог, передал телеканал “360”.К устранению подтоплений привлечены 20 дорожных рабочих и 10 спецмашин."Сегодня было выявлено семь таких подтоплений в Мытищах, Пушкине, Лосино-Петровском, Щелкове, Люберцах и Домодедове, часть из них уже устранили, остальные ликвидируют в ближайшее время", — сообщил Гержик.Полностью ликвидировать последствия подтоплений уже удалось на Михневском шоссе в Люберцах и на дороге ММК — Одинцово — санаторий "Подмосковье". Работы по-прежнему продолжаются в деревне Мотяково в Люберцах, в микрорайоне Пироговский в Мытищах, в поселке Черкизово в Пушкино, на Нагорной улице в Лосино-Петровском и на 1-м Советском переулке в Щелкове.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)