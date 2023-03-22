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В шести округах Подмосковья устраняют последствия подтоплений - РИА Новости, 22.03.2023
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Новости Подмосковья
 
16:45 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/podtopleniya-1859828923.html
В шести округах Подмосковья устраняют последствия подтоплений
В шести округах Подмосковья устраняют последствия подтоплений - РИА Новости, 22.03.2023
В шести округах Подмосковья устраняют последствия подтоплений
Глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик сообщил об устранении последствий подтоплений в шести округах региона. По его словам, проблема возникла в результате... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:45
2023-03-22T16:45
новости подмосковья
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик сообщил об устранении последствий подтоплений в шести округах региона. По его словам, проблема возникла в результате таяния снега на некоторых участках дорог, передал телеканал “360”.К устранению подтоплений привлечены 20 дорожных рабочих и 10 спецмашин."Сегодня было выявлено семь таких подтоплений в Мытищах, Пушкине, Лосино-Петровском, Щелкове, Люберцах и Домодедове, часть из них уже устранили, остальные ликвидируют в ближайшее время", — сообщил Гержик.Полностью ликвидировать последствия подтоплений уже удалось на Михневском шоссе в Люберцах и на дороге ММК — Одинцово — санаторий "Подмосковье". Работы по-прежнему продолжаются в деревне Мотяково в Люберцах, в микрорайоне Пироговский в Мытищах, в поселке Черкизово в Пушкино, на Нагорной улице в Лосино-Петровском и на 1-м Советском переулке в Щелкове.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В шести округах Подмосковья устраняют последствия подтоплений

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСпасатели МЧС дежурят в районе подтопления из-за весеннего паводка в Подмосковье
Спасатели МЧС дежурят в районе подтопления из-за весеннего паводка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик сообщил об устранении последствий подтоплений в шести округах региона. По его словам, проблема возникла в результате таяния снега на некоторых участках дорог, передал телеканал “360”.
К устранению подтоплений привлечены 20 дорожных рабочих и 10 спецмашин.
"Сегодня было выявлено семь таких подтоплений в Мытищах, Пушкине, Лосино-Петровском, Щелкове, Люберцах и Домодедове, часть из них уже устранили, остальные ликвидируют в ближайшее время", — сообщил Гержик.
Полностью ликвидировать последствия подтоплений уже удалось на Михневском шоссе в Люберцах и на дороге ММК — Одинцово — санаторий "Подмосковье". Работы по-прежнему продолжаются в деревне Мотяково в Люберцах, в микрорайоне Пироговский в Мытищах, в поселке Черкизово в Пушкино, на Нагорной улице в Лосино-Петровском и на 1-м Советском переулке в Щелкове.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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