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Российские летчики рассказали, как перехватывали американский Reaper - РИА Новости, 22.03.2023
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18:05 22.03.2023 (обновлено: 18:57 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/perekhvat-1859865043.html
Российские летчики рассказали, как перехватывали американский Reaper
Российские летчики рассказали, как перехватывали американский Reaper - РИА Новости, 22.03.2023
Российские летчики рассказали, как перехватывали американский Reaper
Российские истребители Су-27 маневрировали рядом с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, чтобы тот прекратил выполнять свою задачу, рассказал РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:05
2023-03-22T18:57
черное море
су-27
сергей попов
россия
сша
в мире
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские истребители Су-27 маневрировали рядом с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, чтобы тот прекратил выполнять свою задачу, рассказал летчик-истребитель майор Василий Вавилов в опубликованном Министерством обороны видео.Военный уточнил, что вместе с сослуживцами нес дежурство по противовоздушной обороне. Получив команду на вылет, два экипажа поднялись в воздух для перехвата дрона, двигавшегося с целью нарушения российской границы.В свою очередь, майор Сергей Попов подчеркнул, что летчики не применяли оружие и не вступали в контакт с MQ-9.Как сообщило Минобороны, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Власти США утверждают, что аппарат упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский истребитель.Министр обороны Сергей Шойгу 15 марта в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином, помимо прочего, заявил, что полеты американских стратегических беспилотников Global Hawk у побережья Крыма носят провокационный характер. По его словам, это создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне. Шойгу также отметил, что причиной инцидента с Reaper стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов.
https://ria.ru/20230321/bespilotnik-1859630156.html
https://ria.ru/20230316/reaper-1858183943.html
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черное море, су-27, сергей попов, россия, сша, в мире, инцидент с американским беспилотником над черным морем
Черное море, Су-27, Сергей Попов, Россия, США, В мире, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
Российские летчики рассказали, как перехватывали американский Reaper

Российский летчик Вавилов рассказал о перехвате американского Reaper над Черным морем

© РИА Новости / Пресс-служба Европейского командования ВС США | Перейти в медиабанкИстребитель Су-27 ВКС России пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США
Истребитель Су-27 ВКС России пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Европейского командования ВС США
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Истребитель Су-27 ВКС России пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские истребители Су-27 маневрировали рядом с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, чтобы тот прекратил выполнять свою задачу, рассказал летчик-истребитель майор Василий Вавилов в опубликованном Министерством обороны видео.
Военный уточнил, что вместе с сослуживцами нес дежурство по противовоздушной обороне. Получив команду на вылет, два экипажа поднялись в воздух для перехвата дрона, двигавшегося с целью нарушения российской границы.
«

"После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи", — рассказал Вавилов.

В свою очередь, майор Сергей Попов подчеркнул, что летчики не применяли оружие и не вступали в контакт с MQ-9.
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Как сообщило Минобороны, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.
Власти США утверждают, что аппарат упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский истребитель.
Министр обороны Сергей Шойгу 15 марта в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином, помимо прочего, заявил, что полеты американских стратегических беспилотников Global Hawk у побережья Крыма носят провокационный характер. По его словам, это создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне. Шойгу также отметил, что причиной инцидента с Reaper стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов.
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Черное мореСу-27Сергей ПоповРоссияСШАВ миреИнцидент с американским беспилотником над Черным морем
 
 
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