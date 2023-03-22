https://ria.ru/20230322/perekhvat-1859865043.html

Российские летчики рассказали, как перехватывали американский Reaper

Российские летчики рассказали, как перехватывали американский Reaper - РИА Новости, 22.03.2023

Российские летчики рассказали, как перехватывали американский Reaper

Российские истребители Су-27 маневрировали рядом с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, чтобы тот прекратил выполнять свою задачу, рассказал РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T18:05

2023-03-22T18:05

2023-03-22T18:57

черное море

су-27

сергей попов

россия

сша

в мире

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские истребители Су-27 маневрировали рядом с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, чтобы тот прекратил выполнять свою задачу, рассказал летчик-истребитель майор Василий Вавилов в опубликованном Министерством обороны видео.Военный уточнил, что вместе с сослуживцами нес дежурство по противовоздушной обороне. Получив команду на вылет, два экипажа поднялись в воздух для перехвата дрона, двигавшегося с целью нарушения российской границы.В свою очередь, майор Сергей Попов подчеркнул, что летчики не применяли оружие и не вступали в контакт с MQ-9.Как сообщило Минобороны, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Власти США утверждают, что аппарат упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский истребитель.Министр обороны Сергей Шойгу 15 марта в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином, помимо прочего, заявил, что полеты американских стратегических беспилотников Global Hawk у побережья Крыма носят провокационный характер. По его словам, это создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне. Шойгу также отметил, что причиной инцидента с Reaper стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов.

https://ria.ru/20230321/bespilotnik-1859630156.html

https://ria.ru/20230316/reaper-1858183943.html

черное море

россия

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черное море, су-27, сергей попов, россия, сша, в мире, инцидент с американским беспилотником над черным морем