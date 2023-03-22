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В России стартовал финал олимпиады для студентов-педагогов - РИА Новости, 22.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
17:32 22.03.2023 (обновлено: 17:36 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/pedagog-1859851639.html
В России стартовал финал олимпиады для студентов-педагогов
В России стартовал финал олимпиады для студентов-педагогов - РИА Новости, 22.03.2023
В России стартовал финал олимпиады для студентов-педагогов
Финальный тур Всероссийской студенческой олимпиады "ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА" стартовал в среду в Мининском университете. В итоговом конкурсе примут участие 26 команд РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:32
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Финальный тур Всероссийской студенческой олимпиады "ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА" стартовал в среду в Мининском университете. В итоговом конкурсе примут участие 26 команд из 27 городов России, говорится в сообщении пресс-службы вуза.В прошлом году педагогика вошла в топ-3 профессий, которые чаще всего выбирают абитуриенты. Также растет интерес учащихся к дополнительным компетенциям в преподавательстве и способам их реализации, подчеркнули в пресс-релизе.Олимпиада "ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА" дает возможность применить теоретические знания на практике и получить опыт решения нестандартных задач. Одна из ее особенностей –задания в направлении форсайта, то есть предвидения новых тенденций в педагогических направлениях, так студенты учатся ставить актуальные профессиональные цели, добавили в пресс-службе.В заочном этапе поучаствовали 337 студентов из разных уголков России, они написали авторские научные статьи и прошли онлайн-тестирование. А за победу в финале будут бороться очно 26 команд из 27 городов страны. В финале обучающихся ждут как командные, так и индивидуальные испытания, говорится в сообщении пресс-службы.Студенческая олимпиада "ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА" входит в перечень конкурсов и олимпиад, рекомендованных Министерством просвещения РФ.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
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социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, нижний новгород
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Россия, Нижний Новгород

В России стартовал финал олимпиады для студентов-педагогов

© Фото : Мининский университетОткрытие олимпиады "Форсайт-педагогика"
Открытие олимпиады Форсайт-педагогика - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Мининский университет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Финальный тур Всероссийской студенческой олимпиады "ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА" стартовал в среду в Мининском университете. В итоговом конкурсе примут участие 26 команд из 27 городов России, говорится в сообщении пресс-службы вуза.
В прошлом году педагогика вошла в топ-3 профессий, которые чаще всего выбирают абитуриенты. Также растет интерес учащихся к дополнительным компетенциям в преподавательстве и способам их реализации, подчеркнули в пресс-релизе.
Олимпиада "ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА" дает возможность применить теоретические знания на практике и получить опыт решения нестандартных задач. Одна из ее особенностей –задания в направлении форсайта, то есть предвидения новых тенденций в педагогических направлениях, так студенты учатся ставить актуальные профессиональные цели, добавили в пресс-службе.
«
"В Год педагога и наставника мы проводим олимпиаду в шестой раз. Она посвящена 200-летию со дня рождения основоположника дошкольной педагогики в России – Константина Ушинского. Он говорил, что “Без личного труда человек не может идти вперед”. Профессия преподавателя – это ежедневный труд и работа над собой", – приводятся в сообщении слова ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова.
© Фото : Мининский университетПриветствие ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова участников олимпиады
Приветствие ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова участников олимпиады - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Мининский университет
Приветствие ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова участников олимпиады
В заочном этапе поучаствовали 337 студентов из разных уголков России, они написали авторские научные статьи и прошли онлайн-тестирование. А за победу в финале будут бороться очно 26 команд из 27 городов страны. В финале обучающихся ждут как командные, так и индивидуальные испытания, говорится в сообщении пресс-службы.
Студенческая олимпиада "ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА" входит в перечень конкурсов и олимпиад, рекомендованных Министерством просвещения РФ.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
Портрет педагога Константина Дмитриевича Ушинского - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Пророк в Отечестве своем. Почему Ушинский – самый актуальный педагог?
14 марта, 09:26
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеОбществоРоссияНижний Новгород
 
 
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