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В России стартовал финал олимпиады для студентов-педагогов

В России стартовал финал олимпиады для студентов-педагогов - РИА Новости, 22.03.2023

В России стартовал финал олимпиады для студентов-педагогов

Финальный тур Всероссийской студенческой олимпиады "ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА" стартовал в среду в Мининском университете. В итоговом конкурсе примут участие 26 команд РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:32

2023-03-22T17:32

2023-03-22T17:36

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Финальный тур Всероссийской студенческой олимпиады "ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА" стартовал в среду в Мининском университете. В итоговом конкурсе примут участие 26 команд из 27 городов России, говорится в сообщении пресс-службы вуза.В прошлом году педагогика вошла в топ-3 профессий, которые чаще всего выбирают абитуриенты. Также растет интерес учащихся к дополнительным компетенциям в преподавательстве и способам их реализации, подчеркнули в пресс-релизе.Олимпиада "ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА" дает возможность применить теоретические знания на практике и получить опыт решения нестандартных задач. Одна из ее особенностей –задания в направлении форсайта, то есть предвидения новых тенденций в педагогических направлениях, так студенты учатся ставить актуальные профессиональные цели, добавили в пресс-службе.В заочном этапе поучаствовали 337 студентов из разных уголков России, они написали авторские научные статьи и прошли онлайн-тестирование. А за победу в финале будут бороться очно 26 команд из 27 городов страны. В финале обучающихся ждут как командные, так и индивидуальные испытания, говорится в сообщении пресс-службы.Студенческая олимпиада "ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА" входит в перечень конкурсов и олимпиад, рекомендованных Министерством просвещения РФ.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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