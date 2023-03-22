https://ria.ru/20230322/osetiya-1859661510.html
Северная Осетия передала более 20 машин и БПЛА в зону СВО
Северная Осетия передала более 20 машин и БПЛА в зону СВО - РИА Новости, 22.03.2023
Северная Осетия передала более 20 машин и БПЛА в зону СВО
Более 20 автомобилей "Камаз" и УАЗ, а также большое количество квадрокоптеров и другие технические средства передала Республика Северная Осетия для нужд... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T05:44
2023-03-22T05:44
2023-03-22T09:45
специальная военная операция на украине
безопасность
донецк
сергей меняйло
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Более 20 автомобилей "Камаз" и УАЗ, а также большое количество квадрокоптеров и другие технические средства передала Республика Северная Осетия для нужд российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, рассказал журналистам представитель батальона "Алания". "Пришло 15 пикапов, шесть "Камазов" и много технических средств - это квадрокоптеры, тепловизеры, приборы ночного видения", - рассказал журналистам представитель батальона "Алания". По его словам, это повысит боеспособность подразделений не только батальона "Алания". "Этот груз идет по различным подразделениям и запорожского фронта, и херсонского, и в Донецк мы повезем. В течение двух-трех дней все будет доставлено по подразделениям", - добавил он. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло еще в прошлом году сообщал, что многие жители Северной Осетии воюют в добровольческих батальонах "Алания" и "Осетия" на сложнейших участках фронта, показывая пример доблести, боевой дисциплины и патриотизма.
https://ria.ru/20230322/msta-1859660230.html
донецк
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Северная Осетия передала российским бойцам "Камазы", УАЗы и другие техсредства
"Камазы", УАЗы, а также квадрокоптеры и другие техсредства Северная Осетия передала для нужд российских военнослужащих в зоне спецоперации, рассказал представитель батальона "Алания".
2023-03-22T05:44
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безопасность, донецк, сергей меняйло, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецк, Сергей Меняйло, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Северная Осетия передала более 20 машин и БПЛА в зону СВО
Батальон "Алания": Северная Осетия передала более 20 машин и БПЛА в зону СВО