https://ria.ru/20230322/osetiya-1859661510.html

Северная Осетия передала более 20 машин и БПЛА в зону СВО

Северная Осетия передала более 20 машин и БПЛА в зону СВО - РИА Новости, 22.03.2023

Северная Осетия передала более 20 машин и БПЛА в зону СВО

Более 20 автомобилей "Камаз" и УАЗ, а также большое количество квадрокоптеров и другие технические средства передала Республика Северная Осетия для нужд... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T05:44

2023-03-22T05:44

2023-03-22T09:45

специальная военная операция на украине

безопасность

донецк

сергей меняйло

ульяновский автомобильный завод (уаз)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859683083_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_813ed77f5b38db2457809ec38db5a221.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Более 20 автомобилей "Камаз" и УАЗ, а также большое количество квадрокоптеров и другие технические средства передала Республика Северная Осетия для нужд российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, рассказал журналистам представитель батальона "Алания". "Пришло 15 пикапов, шесть "Камазов" и много технических средств - это квадрокоптеры, тепловизеры, приборы ночного видения", - рассказал журналистам представитель батальона "Алания". По его словам, это повысит боеспособность подразделений не только батальона "Алания". "Этот груз идет по различным подразделениям и запорожского фронта, и херсонского, и в Донецк мы повезем. В течение двух-трех дней все будет доставлено по подразделениям", - добавил он. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло еще в прошлом году сообщал, что многие жители Северной Осетии воюют в добровольческих батальонах "Алания" и "Осетия" на сложнейших участках фронта, показывая пример доблести, боевой дисциплины и патриотизма.

https://ria.ru/20230322/msta-1859660230.html

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Северная Осетия передала российским бойцам "Камазы", УАЗы и другие техсредства "Камазы", УАЗы, а также квадрокоптеры и другие техсредства Северная Осетия передала для нужд российских военнослужащих в зоне спецоперации, рассказал представитель батальона "Алания". 2023-03-22T05:44 true PT1M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецк, сергей меняйло, ульяновский автомобильный завод (уаз)