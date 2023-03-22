https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859733223.html

Движение CND выступило против поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

Движение CND выступило против поставки Киеву снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 22.03.2023

Движение CND выступило против поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

Британское движение CND (Campaign for Nuclear Disarmament), выступающее за ядерное разоружение стран, выступило против решения правительства Великобритании... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:59

2023-03-22T11:59

2023-03-22T11:59

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владимир путин

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ЛОНДОН, 22 мар – РИА Новости. Британское движение CND (Campaign for Nuclear Disarmament), выступающее за ядерное разоружение стран, выступило против решения правительства Великобритании поставить Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. "Правительство Соединенного Королевства собирается предоставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2; CND осуждает этот шаг, поскольку это представляет катастрофу для окружающей среды и здоровья людей, которые переживают этот конфликт", - говорится в пресс-релизе на сайте организации. Снаряды могут привести к серьезным проблемам со здоровьем для проживающих на территории конфликта в долгосрочной перспективе, пишут авторы обращения, ссылаясь на предыдущий опыт использования этого типа вооружений. Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.

https://ria.ru/20230322/boepripasy-1859715542.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859669120.html

великобритания

украина

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, украина, россия, мария захарова, сергей лавров, владимир путин