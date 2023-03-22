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Движение CND выступило против поставки Киеву снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 22.03.2023
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11:59 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859733223.html
Движение CND выступило против поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Движение CND выступило против поставки Киеву снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 22.03.2023
Движение CND выступило против поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Британское движение CND (Campaign for Nuclear Disarmament), выступающее за ядерное разоружение стран, выступило против решения правительства Великобритании... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:59
2023-03-22T11:59
в мире
великобритания
украина
россия
мария захарова
сергей лавров
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ЛОНДОН, 22 мар – РИА Новости. Британское движение CND (Campaign for Nuclear Disarmament), выступающее за ядерное разоружение стран, выступило против решения правительства Великобритании поставить Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. "Правительство Соединенного Королевства собирается предоставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2; CND осуждает этот шаг, поскольку это представляет катастрофу для окружающей среды и здоровья людей, которые переживают этот конфликт", - говорится в пресс-релизе на сайте организации. Снаряды могут привести к серьезным проблемам со здоровьем для проживающих на территории конфликта в долгосрочной перспективе, пишут авторы обращения, ссылаясь на предыдущий опыт использования этого типа вооружений. Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
https://ria.ru/20230322/boepripasy-1859715542.html
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в мире, великобритания, украина, россия, мария захарова, сергей лавров, владимир путин
В мире, Великобритания, Украина, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Владимир Путин
Движение CND выступило против поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

Британское движение CND выступило против поставки Киеву боеприпасов с обедненным ураном

© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
Вид на Тауэрский мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 22 мар – РИА Новости. Британское движение CND (Campaign for Nuclear Disarmament), выступающее за ядерное разоружение стран, выступило против решения правительства Великобритании поставить Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.
"Правительство Соединенного Королевства собирается предоставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2; CND осуждает этот шаг, поскольку это представляет катастрофу для окружающей среды и здоровья людей, которые переживают этот конфликт", - говорится в пресс-релизе на сайте организации.
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Лондон попытался оправдаться за поставки снарядов с обедненным ураном ВСУ
Вчера, 11:20
Снаряды могут привести к серьезным проблемам со здоровьем для проживающих на территории конфликта в долгосрочной перспективе, пишут авторы обращения, ссылаясь на предыдущий опыт использования этого типа вооружений.
«
"Радиоактивная и ядовитая пыль может распространиться и затем попасть в легкие. Боеприпасы с обедненным ураном широко применялись США и Великобританией в Ираке в 1991 и 2003 годах, а также на Балканах в 1990-е годы. Считается, что широкое использование этих боеприпасов и стало причиной резкого роста случаев заболевания различными видами рака, как рак груди или лимфома, в тех районах, где они применялись. К другим болезням, связанным с боеприпасами с обедненным ураном, относят почечную недостаточность, нарушения работы нервной системы, болезнь легких и ухудшение репродуктивного здоровья", – отмечается в сообщении CND.
Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
В МИД назвали применение снарядов с обедненным ураном проявлением геноцида
Вчера, 08:17
 
В миреВеликобританияУкраинаРоссияМария ЗахароваСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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