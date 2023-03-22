https://ria.ru/20230322/obstrel-1859905443.html

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Александровка

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Александровка - РИА Новости, 22.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Александровка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Александровка в Петровском районе города, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T21:14

2023-03-22T21:14

2023-03-22T21:14

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Александровка в Петровском районе города, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:35 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 20:00 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230315/oruzhie-1858115462.html

https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859757252.html

донецк

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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина