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Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Александровка - РИА Новости, 22.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:14 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/obstrel-1859905443.html
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Александровка
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Александровка - РИА Новости, 22.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Александровка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Александровка в Петровском районе города, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T21:14
2023-03-22T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Александровка в Петровском районе города, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:35 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 20:00 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230315/oruzhie-1858115462.html
https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859757252.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Александровка

ВСУ выпустили по Донецку и поселку Александровка 13 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Александровка в Петровском районе города, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:35 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 20:00 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
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15 марта, 18:18
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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