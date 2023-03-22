https://ria.ru/20230322/nedovolstvo-1859650242.html

Пушков резко ответил на недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина

Пушков резко ответил на недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина - РИА Новости, 22.03.2023

Пушков резко ответил на недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина

Недовольство Европы из-за визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию вряд ли изменит позицию Китая, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T01:22

2023-03-22T01:22

2023-03-22T01:22

китай

европа

россия

си цзиньпин

алексей пушков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Недовольство Европы из-за визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию вряд ли изменит позицию Китая, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.По словам сенатора, ценность Европы как экономического партнера Китая подрывается ее политической ненадежностью. Иными словами, Европа готова принести экономические отношения в жертву общей западной политике, отметил Пушков."Напротив, и по объективным, и по субъективным параметрам Россия имеет все базовые черты стратегического партнера и геополитического союзника для Китая. Как и Китай — для России", — резюмировал сенатор.Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что в нескольких европейских странах проходит ревизия отношений с Китаем.Председатель КНР Си Цзиньпин пребывает в Москве с 20 по 22 марта по приглашению президента России Владимира Путина. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран. Визит Си Цзиньпина в Россию — первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Китайский лидер по приезде в Москву назвал Россию и Китай надежными партнерами в далеко не спокойном мире.

https://ria.ru/20230321/medvedev-1859629005.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230321/stoltenberg-1859591449.html

китай

европа

россия

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Максим Горбачев

китай, европа, россия, си цзиньпин, алексей пушков, владимир путин, в мире