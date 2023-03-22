https://ria.ru/20230322/nedovolstvo-1859650242.html
Пушков резко ответил на недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина
Пушков резко ответил на недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина - РИА Новости, 22.03.2023
Пушков резко ответил на недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина
Недовольство Европы из-за визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию вряд ли изменит позицию Китая, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T01:22
2023-03-22T01:22
2023-03-22T01:22
китай
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си цзиньпин
алексей пушков
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в мире
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Недовольство Европы из-за визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию вряд ли изменит позицию Китая, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.По словам сенатора, ценность Европы как экономического партнера Китая подрывается ее политической ненадежностью. Иными словами, Европа готова принести экономические отношения в жертву общей западной политике, отметил Пушков."Напротив, и по объективным, и по субъективным параметрам Россия имеет все базовые черты стратегического партнера и геополитического союзника для Китая. Как и Китай — для России", — резюмировал сенатор.Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что в нескольких европейских странах проходит ревизия отношений с Китаем.Председатель КНР Си Цзиньпин пребывает в Москве с 20 по 22 марта по приглашению президента России Владимира Путина. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран. Визит Си Цзиньпина в Россию — первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Китайский лидер по приезде в Москву назвал Россию и Китай надежными партнерами в далеко не спокойном мире.
https://ria.ru/20230321/medvedev-1859629005.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, европа, россия, си цзиньпин, алексей пушков, владимир путин, в мире
Китай, Европа, Россия, Си Цзиньпин, Алексей Пушков, Владимир Путин, В мире
Пушков резко ответил на недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина
Сенатор Пушков: недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина вряд ли изменит позицию КНР
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Недовольство Европы из-за визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию вряд ли изменит позицию Китая, написал в своем Telegram-канале
сенатор Алексей Пушков.
«
"В Пекине прекрасно осознают, что степень автономии Европы от США сильно сократилась за последние годы. Да, Европа нужна Китаю как торгово-экономический партнер. Но нынешний кризис показал, что даже в этом, ограниченном экономикой качестве она ненадежна, поскольку готова обрубать выгодные налаженные связи ради единой позиции с США, конфликт которых с Китаем — дело времени. Проще говоря, на Европу трудно полагаться", — заявил парламентарий.
По словам сенатора, ценность Европы как экономического партнера Китая подрывается ее политической ненадежностью. Иными словами, Европа готова принести экономические отношения в жертву общей западной политике, отметил Пушков.
"Напротив, и по объективным, и по субъективным параметрам Россия имеет все базовые черты стратегического партнера и геополитического союзника для Китая. Как и Китай — для России", — резюмировал сенатор.
Медведев прокомментировал реакцию Запада на визит Си Цзиньпина в Москву
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что в нескольких европейских странах проходит ревизия отношений с Китаем.
Председатель КНР Си Цзиньпин пребывает в Москве
с 20 по 22 марта по приглашению президента России Владимира Путина
. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран. Визит Си Цзиньпина в Россию — первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Китайский лидер по приезде в Москву назвал Россию и Китай надежными партнерами в далеко не спокойном мире.
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