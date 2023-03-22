https://ria.ru/20230322/medsestra-1859692716.html

В роддоме в Хабаровском крае медсестра ошпарила младенца

В роддоме в Хабаровском крае медсестра ошпарила младенца - РИА Новости, 22.03.2023

В роддоме в Хабаровском крае медсестра ошпарила младенца

Дисциплинарное наказание заработала медсестра после получения младенцем ожога в роддоме Николаевска-на-Амуре Хабаровского края, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:14

2023-03-22T10:14

2023-03-22T12:05

происшествия

хабаровский край

николаевск-на-амуре

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ХАБАРОВСК, 22 мар - РИА Новости. Дисциплинарное наказание заработала медсестра после получения младенцем ожога в роддоме Николаевска-на-Амуре Хабаровского края, сообщила РИА Новости представитель Минздрава региона Анастасия Равская. В соцсетях Николаевска-на-Амуре стала распространяться информация, что медсестра роддома ошпарила тело новорожденного ребенка горячей водой. Матери было сказано, что на ягодичке у мальчика образовалась опрелость. Но на видео видно, что это, предположительно, след от ожога. Причем пузырь был оборван, а на месте образовалась открытая язвенная рана. "По словам главного врача Николаевской ЦРБ Кондаковой Анжелы Павловны, проведена служебная проверка, медсестра получила дисциплинарное наказание, ребенок настоящему времени уже выписан, в дальнейшем лечении не нуждается, финансовых затрат по лечению ребенка не было со стороны родителей, родителям принесены извинения", - рассказала собеседница агентства. Николаевским-на-Амуре городским прокурором организован контроль за ходом и результатами проверки сотрудниками правоохранительных органов информации о получении новорожденным ребенком ожога, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.Следственное управление СК РФ по региону проинформировало, что Николаевским межрайонным следственным отделом инициировано проведение проверки по ст. 293 (халатность ) и ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). СУСК выясняет, действительно ли медсестра не соблюдала температурный режим при купании новорожденного. Также управление подтвердило, что "угроз жизни и здоровью ребенка нет", "он вместе с матерью выписан из медицинского учреждения".

https://ria.ru/20220719/solikamsk-1803581371.html

https://ria.ru/20220215/roddom-1772883169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровский край, николаевск-на-амуре